Quer seja no Android ou em qualquer outro sistema, a Google tem procurado manter as suas apps atualizadas com novidades e melhorias. A app Contactos, uma das bases do Android, recebeu agora uma atualização, que pode trazer problemas. O risco de perder todos os contactos no smartphone é real e simples de acontecer.

Nem sempre a Google traz novidades para as suas apps que sejam verdadeiramente revolucionárias. São por norma pequenas mudanças ou novas funcionalidades que vão surgindo, melhorando de forma global as ofertas da gigante das pesquisas para o Android.

Agora foi a vez da app contatos a receber uma novidade, que na verdade não traz nada essencial a esta app. No lote de melhorias surge agora um novo comportamento que ninguém esperava e que provavelmente ninguém quer ter nesta sua app.

Falamos da funcionalidade agora implementada e que em caso de a sincronização ser desabilitada, os contactos presentes no smartphone Android são apagados. De notar que este comportamento é apenas aplicado aos contatos que foram sincronizados antes com o Android.

Apesar de não ser um comportamento esperado, sabe-se que foi uma decisão consciente da Google e que está registada. No changelog desta nova versão está presente a informação abaixo apresentada e que passa a ser comportamento padrão.

[Telefone] Desativar a sincronização com a sincronização de contatos do Google agora removerá os contatos sincronizados anteriormente do seu telefone Android.

Assim e caso o utilizador desative a sincronização, o comportamento padrão passa a ser alterado. Os contactos são eliminados e deixam assim de estar acessíveis para o utilizador, mesmo que sejam alterados ou adicionados novos.

Naturalmente que existe uma forma de reverter esta situação. Bastará ativar novamente a sincronização para que estes sejam novamente trazidos para o smartphone. Não é o comportamento esperado, mas passou a ser o padrão, tendo os utilizadores de ter apenas mais alguns cuidados e garantir que a sincronização está ativa. Se estes desaparecerem, então já sabe porque isso aconteceu.