Facebook: Multa de 500 milhões de euros por usar dados que não devia…

O caso não é de agora e já passaram 5 anos! O Facebook anunciou recentemente que fez um acordo extrajudicial com um grupo de queixosos de Illinois, EUA, a quem vai pagar 500 milhões de euros.

Em causa está o uso de dados biométricos, que foram usados sem permissão para sistemas de reconhecimento facial.

Mais uma polémica que parece terminada para o Facebook… com um pagamento! Depois de apresentar os resultados financeiros de 2019, o Facebook revelou também que assinou um acordo de uma ação judicial de dura há quase cinco anos.

Facebook usou dados biométricos dos utilizadores sem permissão

A empresa de Mark Zuckerberg foi acusada de usar indevidamente dados biométricos dos utilizadores sem qualquer tipo de permissão.

O Facebook terá violado a lei ao usar as fotografias que os internautas publicaram na rede social para ensinar sistemas de inteligência artificial, que mais tarde foram capazes de reconhecer pessoas específicas em novas imagens e sugerir ao utilizador o nome dos indivíduos identificados, revela a Lusa.

De relembrar que a maior rede social do mundo anunciou esta quarta-feira que fechou o ano de 2019 com lucros de 18.485 milhões de dólares (cerca de 16.795 milhões de euros), uma descida de 16% face a 2019. No entanto, a empresa fechou o ano de 2019 com um lucro de 69.655 milhões de dólares (cerca de 63.278 milhões de euros). Os resultados finais em termos de lucro foram impactados pelas multas que a empresa teve de enfrentar ao longo do ano, bem como pelo aumento das provisões fiscais.

Em termos de utilizadores diários ativos, o aumento registado em 2019 foi de 9%, atingindo os 1.660 milhões, ao passo que os utilizadores mensais cresceram até aos 2.500 milhões.

