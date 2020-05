Dica: Como saber que apps consomem mais bateria no seu Android

Dos muitos componentes de um smartphone, a bateria tem um papel essencial e de que todos os restantes dependem. Deve por isso ter cuidados especiais para que se mantenha no melhor estado possível.

No Android este componente tem a mesma importância, podendo por vezes esgotar-se depressa demais. As causas podem ser muitas, mas na maioria das vezes tudo está focado nas apps que estão instaladas. Assim, importa saber que apps consomem mais bateria no Android.

Monitorizar o que as apps fazem no Android

Cada app que é instalada tem impacto no Android. É mais uma fonte de consumos e que, dependendo do que vão realizar, pode ser mais exigente ou ter um maior impacto. O sistema da Google está preparado e consegue dar ao utilizador uma visão destes consumos.

Para saber que apps consomem mais bateria no seu Android devem primeiro aceder à área de Definições deste sistema. As instruções seguintes dependem do fabricante, mas vão ser similares na sua globalidade.

Quem está a consumir mais bateria

Dentro das Definições, devem agora procurar a opção Bateria (ou outro nome similar como Energia). Aí dentro devem descer nas opções e encontrar a opção Detalhes de Consumo. Vão ter de abrir esta área para ter acesso detalhado aos dados de consumo de energia.

A partir desse momento vão poder ver de imediato dados concretos sobre o consumo de bateria. Esta vai estar dividida em 2 áreas diferentes, associadas ao hardware e ao software. Estes podem ser abertos de forma independente e avaliados desse mesmo modo.

O seu smartphone vai agradecer este controlo

Ao abrir cada uma, vão ver a lista de apps ou serviços em utilização e os seus consumos, ordenados por este último elemento. Caso pretendam, podem obter informação detalhada de cada uma, com informação variada e muito útil.

Com estes dados podem descobrir se existem apps que estejam a consumir mais que o esperado. Podem ainda revelar comportamento menos correto ou que comprometam o próprio Android e no final a sua bater.