Os requisitos e as preocupações com a segurança têm estado a crescer nos últimos meses. Cada vez mais conscientes, os utilizadores exigem o máximo dos seus sistemas e da proteção que estes procuram oferecer.

Uma novidade que recentemente surgiu foi o DNS por HTTPS, inicialmente nos browsers. A Microsoft tinha prometido a sua versão para o Windows 10 e agora tratou de cumprir esta sua vontade. Os primeiro passos foram já dados dentro do Windows 10.

Microsoft traz mais segurança para navegar na Internet

Sendo um elemento essencial para navegar na Internet, o DNS deve ser seguro e protegido. Na sua forma original não tinha nenhuma medida de segurança, mas o evoluir trouxe várias melhorias. A mais recente delas é o DNS por HTTPS (DoH).

Está ainda numa fase muito inicial, mas a mais recente build do Windows 10 recebeu uma novidade de segurança muito importante. Com a nova versão 19628, lançada esta semana, começou a tomar forma a implementação do DNS por HTTPS.

Uma novidade importante para o Windows 10

Vai assim ser possível ao sistema da Microsoft usar servidores de DNS por HTTPS que garantem uma proteção e segurança muito superior. Todas as comunicações vão passar a ser mais seguras e impossíveis de ser alteradas ou escutadas por qualquer atacante.

Esta novidade está ainda em testes no programa Insiders e por isso requer a mais recente build desta linha de desenvolvimento. Para a ativar é necessário realizar uma alteração no registo do Windows 10 e depois definir um servidor com suporte para DNS por HTTPS.

A proteção que o DNS por HTTPS traz

Por agora ainda não são muitos os serviços de DNS com esta novidade disponível na Internet. Ainda assim, contamos com várias propostas de serviços bem conhecidos. São estes que depois deve colocar no Windows 10, como já explicámos.

Serviços que podem usar Nome do Serviços Endereço IP do servidor Cloudflare 1.1.1.1 1.0.0.1 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 Google 8.8.8.8 8.8.4.4 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 Quad9 9.9.9.9 149.112.112.112 2620:fe::fe 2620:fe::fe:9

Não está certo quando esta novidade chegará de forma final ao Windows 10, mas a Microsoft está a trabalhar na sua implementação. Quando esse momento acontecer, será uma vantagem para os utilizadores, que vão conseguir garantir uma proteção acima do normal.