A segurança na Internet depende de muitos factores e de muitas medidas simples de tomar. Se todos sabem que devem usar um bom antivírus, há ainda outras medidas que são básicas e que oferecem uma segurança grande.

Para alimentar ainda mais esta oferta, a Cloudflare renovou agora as suas propostas. Depois de um DNS muito rápido e seguro, surge agora uma oferta dirigida à família. Há 2 novos serviços de DNS, que protegem os utilizadores e os seus computadores.

Dois novos DNS da Cloudflare

Esta nova oferta da Cloudflare vem reforçar a sua proposta e foca-se em duas áreas. A primeira quer manter o utilizador longe de malware e tem fitros dedicados a isso. No segundo caso leva o DNS mais longe e bloqueia também sites com conteúdos para adultos.

Claro que estes DNS podem ser usados em qualquer dispositivo ou equipamento, bastando ser configurados. O utilizador só precisa de escolher que proteção quer e configurar os seus dispositivos.

Dar aos Windows 10 mais segurança

No caso do Windows 10, devem abrir as Definições e depois procurar a área Rede e Internet. Aqui, no separador Estado, devem selecionar a opção Alterar opções do adaptador.

Uma nova janela será aberta, com todas as interfaces de rede que podem alterar. Todas podem ser editadas e os novos servidores definidos e usados com os novos servidores de DNS.

Utilizadores só precisam de configurar

Aqui precisam apenas de escolher qual a interface de rede que querem que use estes novos servidores da Cloudflare. Cliquem com o botão direito em cima dessa interface e depois, no menu de contexto que for aberto, escolham a opção Propriedades.

Aqui devem depois procurar o item Protocolo IP Versão 4 e escolhê-lo. Carreguem no botão Propriedades para abrir a janela final de configuração. A área de servidores de DNS está em baixo e deve passar para a opção que define os servidores de forma manual.

Tudo fica mais seguro e longe de malware

Nas duas entradas presentes devem colocar os novos servidores de DNS da Cloudflare. Se quiserem apenas a proteção contra malware usem os seguintes: 1.1.1.2 e 1.0.0.2. Caso queiram também a filtragem de conteúdos para adultos devem usar: 1.1.1.3 e 1.0.0.3.

Com esta medida simples vão trazer ainda mais segurança ao Windows 10 e aos conteúdos que acedem na Internet. Se preferirem, podem também usar estes servidores configurados diretamente no router e assim abranger todos os dispositivos da vossa rede.