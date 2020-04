ASUS ROG acaba de reforçar a sua linha gaming com 3 novos portáteis

A ASUS Republic of Gamers (ROG) é a divisão da marca dedicada, tal como o nome indica, ao universo dos jogos.

Agora, acaba de anunciar oficialmente o lançamento de novos produtos ROG entre eles, três computadores portáteis. Mas há mais, entre as novidades houve espaço para periféricos ROG como auscultadores sem fios, teclado, rato, tapete de rato e mochila.

Os computadores portáteis ASUS ROG

ROG Zephyrus Duo 15

O ASUS ROG Zephyrus Duo 15 integra dois ecrãs num corpo ultrafino, querendo oferecer assim uma nova dimensão de versatilidade aos portáteis gaming premium. Isto, claro, sem sacrificar a performance de alta potência que define a ROG.

Os dispositivos multi-monitor permitem aos jogadores, criadores e power users trabalhar de forma mais eficiente nos seus desktops. Como tal, o Zephyrus Duo 15 prolonga-se por dois ecrãs com um elegante design Active Aerodynamic System (AAS) Plus que torna o ROG ScreenPad Plus tátil de largura total uma parte integrante do sistema de refrigeração.

À medida que o sistema AAS Plus se inclina para cima, o segundo ecrã também se eleva para uma visualização confortável, possibilitando, ao mesmo tempo, uma grande entrada de ar para um fluxo de ar profundo. O design de refrigeração dá ao Zephyrus Duo 15 espaço amplo de manobra térmico para suportar os novos processadores poderosos num inovador portátil gaming com múltiplos ecrãs.

O ecrã com validação PANTONE permite atingir a taxa de atualização 300 Hz e 3 ms de tempo de resposta. Integra uma gráfica GeForce RTX 2080 SUPER que oferece elevados fps e permite acelerar tarefas como modelagem 3D ou o deep learning. A CPU é uma Intel Core i9 de 10ª geração, com 32 GB de memória RAM a 3200 MHz, dois SSD de 1TB em RAID 0, e Thunderbolt 3.

ROG Premium Strix SCAR 17

O ROG Premium Strix SCAR 17 apresenta também uma taxa de atualização de 300 Hz e 3 ms, bem como a GPU, uma NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Vem com um processador Intel Core i9-10980-HK da 10ª geração de 8 núcleos, 16-threads e 32GB de RAM DDR4-3200.

Velocidade e agilidade são características cruciais no mundo dos jogos, onde o limiar entre a vitória e a derrota é muito estreito. Manter-se competitivo nos níveis mais altos exige uma máquina de jogo que consiga acompanhar a ação. O Strix SCAR 17 está repleto de potência para bombear frames suficientes para saturar um ecrã expansivo de 17,3 polegadas com os gráficos suaves necessários para o jogo competitivo.

A tecnologia Keystone II permite ainda aos utilizadores abrir rapidamente aplicações, desbloquear uma Shadow Drive escondida e muito mais, apenas com um dispositivo Keystone.

ROG Strix G da coleção Electro Punk

Por fim, a novidade vai para a coleção Electro Punk. A nova série de dispositivos gaming da edição especial Electro Punk, possuem então uma combinação de cores em preto e rosa.

A ROG tem uma longa história de incluir a iluminação Aura Sync no seu ecossistema de dispositivos para permitir que os jogadores deem um brilho da sua personalidade aos seus equipamentos. No entanto, alguns jogadores procuram formas de se expressar que não incluam a iluminação RGB. É por isso que a ROG está a expandir a sua paleta de cores e incluir um novo tom de inspiração cyberpunk.

Esta edição especial é assim disponibilizada num conjunto completo de novos dispositivos ROG que inclui o portátil gaming ROG Strix G15, o headset ROG Strix Go 2.4t, o teclado ROG Strix Scope TKL, o rato ROG Strix Impact II, o tapete de rato ROG Sheath e a mochila ROG Ranger BP1503.