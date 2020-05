Os grandes negócios feitos nos últimos anos na área da tecnologia têm tido uma participação importante do Facebook. A maior rede social da Internet tem-se reforçado e puxado a si um conjunto de empresas e serviços essenciais.

Para compor ainda mais esta sua oferta, a empresa decidiu voltar ao mercado. A mais recente compra foi a Giphy, que tem um serviço de partilha de GIFs. Esta vai-se integrar na estrutura sendo integrada com o Instagram.

Facebook voltou a ir às compras

Todos os que usam as redes sociais e os serviços de mensagens conhecem o Giphy. Este serviço tem dado aos utilizadores a possibilidade de se exprimirem de forma diferente, através de GIFs, que podem ser partilhados diretamente das apps.

Agora, e por um valor que afirmam rondar os 400 milhões de dólares, o Facebook comprou esta empresa e todos os seus serviços. Ambas empresas já confirmam esta aquisição, com o Facebook a revelar que as equipas da Giphy vão integrar o Instagram.

We’re so excited to share some news – GIPHY has been acquired by @Facebook and is joining the @Instagram team!



Read more here: https://t.co/U6AYQ16cEQ pic.twitter.com/ATjEY1VK3K — GIPHY (@GIPHY) May 15, 2020

Giphy e os seus GIFs têm uma nova casa

A ideia do Facebook para esta compra é integrar a pesquisa de GIFs do Giphy diretamente no Instagram. Segundo revelou, cerca de 50% do tráfego do Giphy já é proveniente dos serviços do Facebook e deste bloco, o Instagram representa metade.

Há também a vontade de manter o acesso ao serviço a todos os que já o fazem. Assim, a API e integração com outros serviços, será mantida tal como existe hoje, sem qualquer limitação. É igualmente importante esta parte, pois o Twitter, o Signal e outros dependem deste serviço.

Uma vantagem para o Instagram

Não se sabe, no entanto, quanto tempo estes vão manter esta proposta. Dará ao Facebook acesso a informação de utilização destes serviços, algo que pode não ser bem recebido por todos, caso não sejam protegidos.

Esta é mais uma compra que o Facebook faz para certamente reforçar as suas propostas. Garante manter tudo igual para a comunidade que desde 2013 alimenta o Giphy e dá origem às mais de 10.000 milhões de GIFs partilhas diárias.