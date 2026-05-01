Agora já é possível pausar as atualizações do Windows 11 indefinidamente

As atualizações do Windows sempre foranm um tema complexo para os utilizadores. Com o Windows 11, a Microsoft quer mudar este cenário e dar ao todos um controlo ainda maior. Para isso, deu um passo importante e agora é possível adiar indefinidamente as atualizações obrigatórias.

Pausar as atualizações do Windows 11 indefinidamente

A Microsoft anunciou uma mudança crucial e muito aguardada para os utilizadores do Windows 11, dando-lhes controlo total sobre as atualizações forçadas do Windows. De acordo com a publicação oficial no blogue da empresa, os utilizadores podem agora adiar as atualizações pelo tempo que desejarem, em incrementos de 35 dias.

Esta funcionalidade, que visa eliminar o inconveniente causado por atualizações repentinas durante reuniões ou sessões de jogos importantes, oferece uma grande comodidade, especialmente para utilizadores profissionais e jogadores. Esta flexibilidade na gestão de atualizações é considerada uma das atualizações mais importantes do Windows 11 desenvolvidas pela Microsoft, tendo em conta o feedback dos utilizadores.

Como afirma a Microsoft num anúncio feito por Aria Hanson, esta mudança radical decorre da dificuldade que os utilizadores enfrentavam para gerir as atualizações. No passado, os utilizadores tinham opções muito limitadas em relação às atualizações do sistema, o que resultava frequentemente em reinicializações inesperadas dos dispositivos.

Microsoft quer dar ao todos um controlo ainda maior

Com o novo sistema, os utilizadores podem repor o período de adiamento de 35 dias após o seu término, permitindo-lhes continuar a adiar a atualização. Embora a Microsoft enfatize a importância das atualizações de segurança, em última análise, deixa o controlo a cargo do utilizador.

Além da funcionalidade de adiamento de atualizações, a Microsoft está a oferecer novas melhorias na interface. Estas permitem aos utilizadores do Windows 11 desligar ou reiniciar os seus dispositivos sem instalar atualizações. Estas melhorias são uma continuação de atualizações anteriores que permitiam aos utilizadores ignorar as atualizações durante a configuração do dispositivo Windows.

A empresa afirma que estas novas funcionalidades estão a ser implementadas gradualmente para os utilizadores dos canais Dev e Experimental atualmente inscritos no programa Windows Insider. Mais tarde, e cmo a maturidade necessária, esta mudança será alargada a todos, no canal estável.