“Reencaminhamento privado” do iCloud: o que é e como funciona?

Lançado em 2021 pela Apple, o reencaminhamento privado do iCloud tem como principal objetivo aumentar a segurança e o anonimato do utilizador ao navegar na internet através do Safari. Mas como funciona exatamente?

O reencaminhamento privado do iCloud é uma VPN?

A resposta curta e direta é não...

Embora partilhem o objetivo de proteger a privacidade do utilizador, existem diferenças fundamentais entre o reencaminhamento privado do iCloud e uma VPN tradicional.

A principal distinção é que uma VPN, por norma, encripta e encaminha todo o tráfego de internet do dispositivo, abrangendo todas as aplicações e websites. Em contrapartida, o reencaminhamento privado do iCloud aplica as suas camadas de segurança exclusivamente à atividade de navegação no browser Safari.

Como funciona e que camadas de privacidade adiciona?

Quando navega na internet de forma convencional, tanto a sua operadora de internet como os websites que visita conseguem ver o seu endereço IP. Com o tempo, esta informação pode ser agregada para criar um perfil detalhado, frequentemente utilizado para publicidade direcionada.

Adicionalmente, sempre que acede a um website, o seu dispositivo envia um pedido Domain Name System (DNS) que, habitualmente, passa pela sua operadora. Isto permite-lhe saber que websites está a tentar visitar, o que, em conjunto com o seu IP, traça um retrato bastante claro da sua identidade digital.

O reencaminhamento privado do iCloud resolve este problema ao dividir a sua atividade no Safari em "duas retransmissões de internet distintas e seguras". De acordo com a Apple, o processo funciona da seguinte forma:

O seu pedido de acesso a um site é encriptado. O seu endereço IP real fica visível para a sua operadora e para o primeiro retransmissor, que é gerido pela Apple. No entanto, os seus registos DNS estão cifrados, pelo que nenhuma destas partes sabe qual o website que pretende visitar.

O segundo retransmissor, operado por um fornecedor de conteúdos parceiro, atribui-lhe um endereço IP temporário, decifra o nome do website que solicitou e estabelece a ligação.

Na prática, isto significa que nenhuma entidade individual consegue ter uma visão completa da sua atividade: quem é e que website está a visitar. A sua operadora e a Apple sabem que está a navegar, mas não sabem para onde; o retransmissor parceiro sabe para onde vai, mas não sabe quem é.

Existem desvantagens ou problemas associados?

Uma preocupação comum com serviços que reencaminham o tráfego é o potencial impacto no desempenho. Vejamos os pontos mais importantes:

A velocidade da internet é afetada? A Apple afirma que os testes de velocidade tradicionais podem não refletir o desempenho real, pois abrem múltiplas ligações simultâneas, ao contrário do reencaminhamento privado, que utiliza uma "ligação única e segura para manter a privacidade e o desempenho". Na prática, embora possa existir um ligeiro impacto, as ligações de internet modernas são suficientemente rápidas para que essa quebra seja, na maioria das vezes, impercetível.

Vai ter problemas de conectividade? Embora pontualmente possam surgir incompatibilidades com certas redes Wi-Fi (como em hotéis, aeroportos ou redes empresariais restritivas), esta é a exceção e não a regra. Na vasta maioria dos casos, a funcionalidade opera sem qualquer problema. Contudo, é útil tê-la em mente como um passo na resolução de problemas de ligação, ainda que raramente seja a causa.

E quanto a restrições geográficas? O reencaminhamento privado do iCloud utiliza endereços IP que correspondem ao seu país e fuso horário. Por essa razão, é muito improvável que encontre problemas de bloqueio geográfico (geoblocking) ao aceder a conteúdos locais.



Como ativar o reencaminhamento privado do iCloud

É importante notar que esta funcionalidade requer uma subscrição iCloud+ ativa (seja um plano individual ou familiar) e, como referido, funciona apenas no browser Safari.

1️⃣ Aceda às "Definições" > [o seu nome] > "iCloud". Clique em "Reencaminhamento privado".

2️⃣ Aqui, ative a opção "Reencaminhamento". Pode ainda clicar em "Localização do endereço IP" para ajustar as suas preferências de localização.

Vale a pena utilizar esta funcionalidade?

A resposta a esta questão depende essencialmente do perfil de utilização de cada um. Se é um utilizador frequente do Safari e valoriza a sua privacidade online, o reencaminhamento privado do iCloud oferece uma proteção robusta e transparente contra o rastreamento entre websites.

A probabilidade de esta ferramenta ter um impacto negativo na sua experiência de navegação é mínima. O benefício, por outro lado, é significativo: os seus dados estarão mais seguros.

Leia também: