Esta empresa oferece aviões privados de luxo a preços mais acessíveis

Viajar num jato privado não é possível para a larga maioria das carteiras. Contudo, esta empresa suíça de aviação encontrou um modelo de negócio que permite oferecer voos privados a preços não tão exorbitantes. Já conhece a LunaJets?

Com ADN suíço, a LunaJets oferece a experiência de voar num jato privado sem gastar uma fortuna. Isto é possível, uma vez que a empresa de aviação executiva não possui aviões, mas conecta proprietários de aeronaves com passageiros.

A empresa tem acesso a 4800 aviões de 350 operadores em todo o mundo, desde pequenos jatos de quatro lugares até aos Boeing Business Jet. Globalmente, opera 15.000 voos anuais, com a Europa a representar entre 4% e 5% desse volume.

Com 17 anos de experiência e um volume de negócios de 200 milhões de euros, a empresa foca-se nos "voos vazios", aviões que viajam sem passageiros para se reposicionarem, podendo oferecer descontos de até 75%.

Em Portugal, onde está presente, a LunaJets oferece alternativas privadas de e para Porto, Lisboa, Cascais e Faro.

Serviço de aviões privados tem valor pela eficiência

Conforme as quotas consultadas pela imprensa espanhola, um voo privado de Madrid para Maiorca para sete pessoas poderia custar 3000 euros, e levar quatro pessoas de Andaluzia para a capital poderia custar cerca de 2000 euros.

Segundo Carlos Matallana, diretor da LunaJets Espanha desde 2023, ao El País, "não é preciso ser Onassis para voar num jato particular".

Há uma quantidade incrível de pessoas da classe média abastada que podem ocasionalmente pagar esses voos e não sabem disso.

Disse, noutra entrevista, explicando que, em Espanha, particularmente, o problema é o desconhecimento e os preconceitos sociais.

Para Carlos Matallana, o verdadeiro valor do serviço não está no luxo, mas na eficiência: desde evitar filas de segurança e controlar horários até viajar com mais conforto.

Aliás, em entrevista, o diretor da LunaJets Espanha contou que o perfil do cliente se tornou muito mais "informal" na última década, afastando-se do estereótipo do banqueiro poderoso.

