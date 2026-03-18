Nissan, Wayve e Uber anunciam colaboração para robotáxis

Com um projeto-piloto de robotáxis planeado para este ano, em Tóquio, a Nissan juntou-se à Wayve e à Uber na primeira parceria para veículos autónomos no Japão.

A Nissan, a Wayve e a Uber anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento para colaborar no desenvolvimento de robotáxis e iniciar a implementação do serviço.

As empresas estão a começar a preparação para a implementação do projeto-piloto, em Tóquio, que deverá começar até ao final de 2026, à boleia de um Nissan LEAF, equipado com o Wayve AI Driver.

O carro estará disponível para os passageiros através da Uber.

Robotáxis chegam a Tóquio com selo Uber, Nissan e Wayve

O memorando marca a primeira parceria da Uber com veículos autónomos no Japão, sendo também o próximo passo na implementação global de robotáxis da Wayve e da Uber, que inclui serviços pensados em mais de dez cidades em todo o mundo, incluindo Londres.

O objetivo é integrar o sistema de condução autónoma de Inteligência Artificial (IA) da Wayve, o Wayve AI Drive, no veículo Nissan LEAF e, depois, disponibilizá-lo na plataforma da Uber, conectando os robotáxis com pessoas que procuram transporte.

Durante a fase inicial, os veículos irão estar disponíveis na rede Uber com um operador de segurança treinado para o efeito dentro do automóvel, permitindo que os passageiros experimentem um serviço de robotáxis como parte das suas viagens diárias.

A Nissan, a Wayve e a Uber pretendem implementar o serviço de robotáxis de última geração, seguro e fiável, em Tóquio, um dos mercados mais desafiantes do mundo, com padrões de tráfego densos, traçados rodoviários complexos e elevados padrões de segurança.

Tecnologia preparada para ambientes urbanos dinâmicos

Segundo a Nissan, num comunicado enviado ao Pplware, o Wayve AI Driver foi criado para aprender com dados do mundo real e generalizar para novas estradas e cidades sem necessitar da utilização de um mapa HD.

Esta abordagem permite uma rápida expansão para os mercados globais e apoia a implementação em ambientes urbanos dinâmicos como Tóquio.

A Uber pretende lançar o serviço através de um parceiro de táxi licenciado no Japão, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes. Atualmente, a empresa está em processo de seleção dos seus parceiros.

Este anúncio reforça a ambição comum de expandir a mobilidade autónoma segura e inteligente a nível global.

Ao combinar a tecnologia de IA da Wayve, os veículos de ponta da Nissan e a rede da Uber, os parceiros pretendem levar a mobilidade autónoma a mais cidades.