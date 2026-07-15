Portugal: GNR deteta mais de 4 mil infrações relacionadas com pneus

Os pneus são o único ponto de contacto entre o veículo e a estrada, desempenhando um papel essencial na travagem, aderência e estabilidade. Apesar disso, continuam a ser um dos elementos mais negligenciados pelos condutores portugueses.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou que, apenas no primeiro trimestre de 2026, foram registadas 4.179 infrações relacionadas com pneus, um número que evidencia a importância de reforçar a fiscalização e a sensibilização para a manutenção deste componente essencial dos veículos.

Quais são as infrações mais frequentes?

Entre as situações detetadas pelas autoridades encontram-se:

Pneus com desgaste acima do limite legal;

Diferenças significativas de desgaste entre pneus do mesmo eixo;

Utilização de pneus com medidas não homologadas;

Danos visíveis, como cortes, bolhas ou deformações;

Montagem inadequada ou utilização de pneus incompatíveis com o veículo.

Segundo a GNR, circular com pneus em mau estado compromete significativamente a capacidade de travagem, reduz a aderência em piso molhado e aumenta o risco de perda de controlo do veículo.

Em Portugal, a profundidade mínima legal do piso dos pneus é de 1,6 milímetros. No entanto, especialistas recomendam a substituição antes de atingir esse limite, sobretudo em veículos que circulam frequentemente em autoestrada ou em condições meteorológicas adversas.

Além do desgaste, é igualmente importante verificar regularmente:

A pressão dos pneus;

A existência de cortes ou objetos incrustados;

O estado geral da borracha;

A idade dos pneus, mesmo que aparentem estar em boas condições.

A GNR recorda que a manutenção dos pneus não é apenas uma obrigação legal, mas também uma medida fundamental de segurança rodoviária. Pneus em mau estado podem aumentar significativamente a distância de travagem, favorecer o fenómeno de aquaplanagem e reduzir a eficácia dos sistemas eletrónicos de segurança, como o ABS e o controlo de estabilidade (ESP)