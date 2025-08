Portal da Segurança Social: há duas novidades nos pedidos

Através do Portal da Segurança Social já é possível realizar mais pedidos. Falamos do subsídio por Assistência de Terceira Pessoa e também do pedido de Bonificação do Abono de Família para Crianças e Jovens com Deficiência. Tudo de forma simples, rápida e sem necessidade de se deslocar.

Bonificação do Abono de Família para Crianças e Jovens com Deficiência

A Bonificação do Abono de Família para Crianças e Jovens com Deficiência é um acréscimo mensal ao abono de família, destinado a famílias com crianças ou jovens que necessitam de apoio terapêutico ou pedagógico em virtude de deficiência congénita ou adquirida. Para solicitar basta que siga os seguintes passos:

Aceda ao menu Família > Deficiência e Incapacidade > Bonificação do Abono de Família para Crianças e Jovens com Deficiência > O que posso fazer online? > Continuar para ações > Pedir Bonificação por Deficiência.

Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa

Um apoio mensal da Segurança Social destinado a famílias com descendentes (até 11 anos)^ (crianças/jovens) com deficiência e em situação de dependência. É um complemento ao abono de família com bonificação por deficiência, para quem necessita de assistência permanente de terceiros. Para solicitar basta que siga os seguintes passos:

Aceda ao menu Família > Deficiência e Incapacidade > Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa > O que posso fazer online? > Continuar para ações > Consultar e pedir Subsídio por Assistência a Terceira Pessoa.

Segundo informações nas redes sociais, a Segurança Social continua a trabalhar para disponibilizar mais serviços digitais que simplifiquem a vida das pessoas e garantam uma maior celeridade no tratamento dos pedidos.