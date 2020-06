As novidades não param de chegar ao WhatsApp. A cada semana que passa surgem novas funcionalidades e novas opções para serem testadas e até para serem usadas de forma recorrente e por todos os utilizadores.

Estas alterações fazem parte dos planos do Facebook para os desenvolvimentos a trazer no futuro imediato. Dando continuidade a esta corrente de alterações surgiu agora mais uma. Está dedicada às chamadas de vídeo e pode decerto passar como secreta para a maioria.

Mais uma novidade para o WhatsApp

Ao longo dos últimos meses o crescimento da utilização do WhatsApp foi exponencial. Com os utilizadores em quarentena, as chamadas de voz e as chamadas de vídeo ganharam um papel especial para manter sobretudo a necessária proximidade e comunicação.

Neste campo foram várias as novidades que surgiram, em especial em alargar as suas funcionalidades e o que oferecem. Destaca-se aqui a chegada dos Rooms do Facebook e o aumento do número de utilizadores em simultâneo suportados numa chamada.

As chamadas vídeo recebem um segredo

Agora, e do que está a ser revelado, há outra novidade nas chamadas de vídeo. Passa a ser possível ter um zoom em qualquer utilizador numa destas chamadas, bastando carregar na imagem de quem querem que fique em destaque no ecrã do smartphone.

Se numa chamada entre apenas 2 utilizadores esta parece ser uma funcionalidade desnecessária, em chamadas de grupo, é muito útil. Com muitos utilizadores, o espaço é reduzido e as imagens surgem muito pequenas. Assim fica mais simples gerir este espaço.

Agora está em testes no Android e no iOS

Por agora, e tanto no Android bem como no iOS, esta função está apenas na versão de testes da app do WhatsApp. Espera-se que após estes testes esta novidade surja posteriormente para todos os utilizadores deste serviço do WhatsApp.

De forma muito subtil o WhatsApp tem ganho novidades importantes em várias áreas. Esta nova funcionalidade é apenas mais um exemplo de como algo muito simples pode ser importante. Assim, as chamadas de vídeo ficam melhor, em especial nas de grupo, ainda que quase em segredo.