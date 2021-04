iOS 14.5 beta 6 traz uma importante novidade para o iPhone 11

A Apple lançou ontem o iOS 14.5 beta 6 e deu mais alguns passos a caminho da versão final. Contudo, a empresa parece estar bastante ativa na inclusão de novidades que aparecerão disponíveis nos vários dispositivos. Na verdade, além de tudo o que será para todos os iPhones habilitados, a Apple incluiu na gama de iPhones 11 uma importante ferramenta para a bateria.

Além desta novidade, a beta 6 trouxe uma nova abordagem na escolha da voz da Siri e mais umas afinações no recurso do desbloqueio com máscara.

O que há de novo no iOS 14.5 beta 6?

No caminho da versão final, que se espera ser lançada este mês, a Apple voltou a incluir novidades e afinou outras ferramentas que já havia apresentado.

À medida que nos aproximamos cada vez mais do iOS 14.5 RC, a Apple não parou de adicionar recursos novos e notáveis ​​ao que pode ser o lançamento final significativo no ciclo de vida do iOS 14.

Duas novas vozes com sotaque Siri Americano

No iOS 14.5 beta 6, a Siri recebe uma atualização. Não, não é o idioma português de Portugal, infelizmente, é apenas a disponibilidade de mais duas novas vozes Siri americanas – uma masculina e outra feminina.

Nas versões anteriores do iOS, havia apenas duas vozes disponíveis para o sotaque americano. Estas vozes atualizadas não chegaram apenas aos iPhones com iOS 14.5 beta, mas também chegaram ao iPad, Apple Watch e até mesmo às versões betas do HomePod.

Durante a configuração inicial do iOS, os utilizadores são solicitados a escolher uma voz preferida para a Siri. Para aqueles que estão a fazer uma atualização OTA para iOS 14.5 beta 6, este recurso pode ser encontrado em Definições -> Siri e Pesquisa -> Voz de Siri.

A secção Variedade (identificada como Sotaque nas versões anteriores do iOS) exibirá os vários sotaques disponíveis para o idioma para o qual o utilizador configurou a Siri, enquanto o título de Voz permite escolher entre as vozes disponíveis dentro deste idioma / variedade.

Assim como antes, a escolha de uma nova voz fará o download da nova voz a pedido, direto do menu de preferências Siri e Voz.

Ferramenta de recalibrar a bateria

Outra novidade no iOS 14.5 beta 6 é uma atualização das configurações de Bateria do iPhone. A atualização traz uma nova ferramenta de recalibrar a bateria para os utilizadores do iPhone.

Contudo, para já, este conjunto de ferramentas atualizado está disponível apenas para utilizadores do iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. No entanto, poderá fazer sentido que este kit possa ser estendido a mais unidades.

A nova ferramenta faz exatamente o que diz, permitindo aos utilizadores recalibrar a bateria interna do iPhone quando o desempenho não está a atender às expectativas.

A Apple até criou um novo artigo de suporte no seu site. Assim, quando o desempenho da bateria não é a esperada, a ferramenta irá detetar e, como diz no documento da Apple, poderá ser necessário substituir gratuitamente a mesma, se o processo de recalibrar não resolver.

Segundo o que é dito pela Apple, esta ferramenta de calibração de bateria aborda duas áreas principais: relatórios para capacidade máxima da bateria e capacidade de desempenho de pico.

Ao abordar estas áreas, a Apple espera resolver estimativas imprecisas da saúde da bateria que afetam alguns utilizadores (um conjunto de pessoas que tem hábitos de utilização do iPhone onde esta informação será mais relevante).

Embora a Apple observe que o relatório impreciso da bateria não reflete necessariamente um problema com a saúde real da bateria, o bug pode levar a um comportamento inesperado de drenagem da bateria ou, num número menor de casos, redução da capacidade de desempenho máximo.

Portanto, esta será, eventualmente, uma ferramenta que a Apple poderá expandir a todos os iPhone. Vamos esperar para perceber quantas mais versões beta irão sair ou se a próxima será já a RC.

Mais versões beta 6

Como tem sido normal, a Apple, com este lançamento para iOS, lançou também o macOS Big Sur 11.3 beta 6, iPadOS 14.5 beta, tvOS 14.5 beta 6 e watch OS 7.4 beta 6.

Conforme já referimos em cima, esta poderá ser a última versão do iOS 14. Com a data já marcada da WWDC 2021, a Apple irá apresentar o iOS 15 que sairá no outono, com o iPhone 13.

