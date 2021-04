Open Source Lisbon será a 17 e 18 de junho em formato virtual

Este ano o maior evento de Open Source em Portugal, organizado pela Syone, celebra a sua 19ª edição, que irá decorrer durante dois dias (17 e 18 de junho) em formato Virtual.

Durante a edição deste ano, o Open Source Lisbon, pretende divulgar no primeiro dia – ‘Public Sector & European Union’ – a visão da Europa como pioneira na adopção de tecnologias Open Source, promovendo o desenvolvimento das empresas, da comunidade e na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos.

No segundo dia, o Open Source Lisbon terá como objetivo debater sobre o comportamento dos mercados relativamente a tecnologias Open Source, num período de transformação, com o tema ‘Open Source Mindset in a Shifting World’.

Os participantes terão a oportunidade de assistir em primeira mão, testemunhos da Presidência Portuguesa e da União Europeia, e ainda, inúmeros casos de sucesso de organizações nacionais e internacionais com utilizações inovadoras das tecnologias Open Source e ficar a conhecer o mindset por detrás destas iniciativas.

Open Source Lisbon – Uma Experiência Virtual

A edição de 2021 continuará a ser apresentada em formato digital, e o evento promete uma enriquecedora Experiência Virtual proporcionada pelas talks inspiradoras e zonas de networking. O evento vai estar disponível numa plataforma online, de fácil utilização e de acesso direto ao palco principal (Main Stage) e uma área de exposição virtual (Exhibitors Booths), onde os participantes poderão interagir com os parceiros do evento.

Além dos speakers convidados, o Open Source Lisbon permite que qualquer especialista neste tipo de tecnologias tenha a oportunidade de apresentar um projeto durante o evento (segundo dia, 18). Para isso basta visitar a página de contacto e propor a sua talk.

Como participar

O evento é gratuito, mas sujeito a inscrição prévia. Faça o seu registo em: www.opensourcelisbon.com. Acompanhe todas as novidades anunciadas no website e redes sociais do evento.