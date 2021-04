5 motivos para escolher o POCO X3 Pro

A Xiaomi tem estado imparável e nas últimas semanas apresentou ao mundo alguns dos melhores e mais apetecíveis smartphones Android. Não se ficou pela sua marca principal e as suas empresas satélite como a Redmi, a Black Shark e a POCO também se destacaram.

Aliás, a POCO colocou no mercado um dos mais apetecíveis smartphones de gama média. O POCO X3 Pro apresenta atributos incríveis e hoje explicamos 5 motivos para escolher este modelo como o seu próximo smartphone, considerando que se situa numa faixa de preços entre os 200 e os 250 €.

#1 – Desempenho do POCO X3 Pro

O POCO X3 Pro vem equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 860. Segundo a própria Qualcomm trata-se de uma versão 4G do Snapdragon 855+ e com novos recursos adaptados às exigências de 2021, nomeadamente, com novos recursos para as câmaras.

Assim, considerando o desempenho dos topos de gama lançados em 2020 com o SD855+, podemos afirmar que também este modelo terá um desempenho de excelência. Comparando com os processadores da Série 7 da Qualcomm, este apresenta resultados de benchmark muito superiores. Como exemplo, no AnTuTu, o SD720G tem uma pontuação de 278324 e o SD860 de 491412.

A comparação com este SoC faz sentido, porque atualmente, os smartphones equipados com o SD720G estão disponíveis a preços semelhantes (e nalguns casos, bastante supeiores) que os do POCO X3 Pro.

Adicionalmente, o smartphone da POCO tem duas versões. Uma delas de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento e outra de 6 GB + 128 GB.

#2 – Bateria

A bateria do POCO X3 Pro tem uma capacidade de 5160 mAh. Em termos práticos, segundo indicação da marca, será capaz de proporcionar 11 horas de jogo, 18 horas de reprodução de vídeo e 110 horas de reprodução de música.

Mas mais do que os valores de autonomia, que são excelentes, há que falar nos tempos de carregamento. Estamos a falar numa bateria com tecnologia de carregamento rápido, que carrega no máximo a 33W. Em apenas 1 hora é possível carregar os 5160 mAh, mas em 30 minutos carrega 59%.

#3 – Ecrã com taxa de atualização de 120Hz

Apesar de estarmos perante um smartphone com ecrã LCD, temos uma vantagem acrescida face à maioria do segmento. O POCO X3 Pro oferece uma taxa de atualização adaptável que pode chegar aos 120Hz. Sem dúvida alguma que a fluidez de um ecrã com 120Hz é muito maior do que num modelo comum de 60Hz. Para quem joga muito smartphone ou mesmo em simples tarefas de scroll num feed das redes sociais a experiência é muito melhor.

Além disso, oferece uma taxa de amostragem de toque de 240Hz, o que também é uma vantagem para os jogadores. Ainda sobre o ecrã, este tem 6,67″ e uma resolução FullHD+. O vidro tem proteção Gorilla Glass 6.

#4 – Quatro câmaras na traseira

Apesar de termos uma configuração considerada normal para os dias de hoje, há que considerar que o sensor de 48 MP que equipa o novo POCO oferece resultados muito bons e enquadrados com a gama onde se insere.

Este sensor principal tem uma abertura f/1.8 e é uma grande angular. Além desta, existe uma câmara ultra grande angular de 8 MP com abertura f/2.2 e um ângulo de 119º.

Finalmente, temos as câmaras de 2 MP com abertura f/2.4. Uma delas tem uma lente de profundidade para ajudar na captura de fotos com efeito desfocado. A outra é macro, para aquelas fotos aos pormenores mais escondidos de um objeto.

A câmara frontal é de 20 MP, com abertura f2.2. Esta câmara grava vídeo a 1080p a 30 fps. Já a câmara principal é capaz de gravar a 4K a 30 fps ou a 1080p a 120/60/30 fps. Ainda no campo do vídeo, há que destacar a possibilidade de gravar com a câmara frontal e traseira em simultâneo, para assim ter as duas perspetivas.

#5 – O som do POCO X3 Pro

A Xiaomi continua a equipar os seus smartphones de gama média com jack de áudio de 3,5 mm. Apesar de muitos utilizadores já se terem rendido ao wireless e das soluções do mercado serem cada vez melhores, a verdade é que muitos outros continua a preferir usar a ligação de som com fios. Assim, há que encarar este pormenor como uma vantagem acrescida.

Mas no campo do som, esta não é a única vantagem. Temos um smartphone com dois altifalantes para reprodução de som em stereo com Hi-Res Audio. A experiência de jogo ou o simples ato de assistir a uma série ou ouvir uma música melhora muito. Além disso, existem smartphones de topo que ainda não apostaram nesta questão.

E a que preço?

Pois bem, um fator óbvio para a escolha deste smartphone é o seu preço. Temos que considerar que hoje, em armazém europeu, o POCO X3 Pro está disponível a partir de 199 € (código desconto X3PRO20). Este é o preço para a versão de 6 GB. A de 8 GB pode ser encontrada por 249 €.

A acrescentar aos aspetos referidos, há ainda que falar que é um smartphone com NFC, certificado IP53, tem um sistema de refrigeração LiquidCool Technology 1.0 Plus e que ainda emissor de infra-vermelhos. É fornecido com 2 anos de garantia.

Pode ainda ser escolhido nas cores Phantom Black, Frost Blue e Metal Bronze.

POCO X3 Pro