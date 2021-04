Há muito que as grandes marcas tecnológicas, como a Google, apostam no mercado automóvel. As suas apostas centram-se na criação de carros autónomos e novas tecnologias para os tornar mais eficientes ou mais focados nos ocupantes.

A gigante das pesquisas tem uma presença forte nesta área e agora tem uma nova aposta. A Google aliou-se à Fiat e criaram uma integração única, que tem por base o Assistente da Google e o Fiat 500. Assim, surgiu o Fiat 500 Hey Google.

Não é nova a associação das marcas tecnológicas e os fabricantes automóveis. Por normal, têm apenas uma união associada ao nome e às marcas, não incorporando tecnologia. É apenas uma associação e sem qualquer vantagem óbvia para o condutor.

A Google e a Fiat não quiseram seguir este caminho e inovaram. Com o Fiat 500 Hey Google há a união com o Assistente da Google, podendo o utilizador dar os seus comandos localmente, neste carro. A presença de um ecrã de grandes dimensões ajuda.

Mas há aqui uma elevação e melhorias face ao que é normal. A integração é completa e o condutor pode dar comandos para o seu carro mesmo estando longe dele. Assim, pode mandar trancar as portas ou ligar as luzes. Basta um comando para o smartphone com o normal Ok Google.

Além disso, podem consultar um conjunto de informação sobre o Fiat 500 e a sua utilização. Saber o nível do combustível ou os quilómetros percorridos volta a estar à distância de um comando e em qualquer lugar. Claro que estes comando são mais alargados e abrangem muitas mais áreas.

Com base nos Fiat 500, 500X, e 500L, este modelo Hey Google está focado na Europa, chegando a um lote limitado de países. Para além destas medidas tecnológicas, há ainda uma personalização única com logótipos da Google no exterior e outros elementos gráficos no interior.

Esta parece ser uma proposta muito interessante, pelo menos do ponto de vista tecnológico. Após integrar o Assistente com elementos IoT, foca-se agora no mesmo nível de união com os carros e os dados que podem dar ao utilizador.