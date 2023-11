A Google está a aplicar algumas mudanças no YouTube, para o manter livre dos bloqueadores de publicidade. Se isso não agrada aos utilizadores, é também certo que aparentemente colocaram mais alguns limites menos visíveis. Aparentemente, quem usar o Firefox para aceder ao YouTube encontrará um site muito mais lento a carregar.

A guerra dos browsers leva as grandes empresas as cometer algumas práticas que são naturalmente reprováveis. São muitas vezes pequenas mudanças, mas que alteram completamente como usamos a Internet ou algum site em particular.

Uma descoberta recente vem colocar em causa o YouTube e a forma como podem estar a aplicar algumas limitações. Não é nada raro na Google, até porque aconteceu no passado, mas é certamente reprovável e reprovável, para além de prejudicar os utilizadores.

Do que está a ser reportado em várias redes sociais e outros canais, o YouTube estará aparentemente a ter problemas ao ser acedido com o Firefox. Ao usar este browser, os utilizadores notam uma lentidão anormal a carregar a página principal e até alguns vídeos.

O mais estranho, ou não, é que o mesmo YouTube carregado no Chrome funciona sem qualquer problema. Ao testar no Firefox mudando o user-agent, passando de Firefox para Chrome, o problema desaparece e a página tem um comportamento completamente diferente de imediato.

A Google, entretanto, já reagiu, apontando para problemas com os bloqueadores de anúncios e para a sua utilização. A verdade é que depois desta situação ter sido reportada, foram feitos muitos testes, com e sem estes bloqueadores, e o problema existe em qualquer uma das situações.

Esta é mais uma situação que esteve a acontecer durante algum tempo e que claramente prejudicou o Firefox, levando até utilizadores a trocarem de browser. A Google deverá rapidamente desativa este comportamento e trazer de volta o YouTube sem limitações. Resta saber é até quando estas situações vão existir.