Conheça uma das VPNs mais abrangentes e ainda com promo de Páscoa

O que tem a Páscoa e uma VPN em comum? Vamos descobrir neste artigo. O assunto das VPNs já foi abordado em várias ocasiões e tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos face à relação qualidade/segurança/preço/acessibilidade que nos são oferecidas.

Nunca é de mais reforçar a necessidade de navegar online com um nível de segurança mínimo. Infelizmente, chegamos a um ponto em que não basta ligar à Internet sendo necessário também assegurar-se que todas as nossas comunicações estão seguras e longe de olhares indiscretos. Conheça a Ivacy VPN e ainda a excelente oferta de Páscoa.

Fique Seguro com a Ivacy VPN

A segurança online em primeiro lugar! É a frase mais verdadeira que temos de ter em conta e nunca descurar.

No modelo atual da Internet, com todas as ameaças e perigoso só de entrar na Internet, tornou-se imperativo permanecer seguro em linha. Porquê? Devido aos crescentes perigos que se escondem no ciberespaço.

Em suma, com a Ivacy VPN além de poder mascarar o nosso endereço IP, sairemos com maior facilidade do radar de hackers, as agências de vigilância e ISP menos escrupulosos sobre as nossas atividades online. Ou seja, a nossa privacidade é exclusivamente a nossa.

Aceder à Netflix USA, Disney+ e mais

Sem dúvida, com a proliferação dos serviços de streaming, muitos utilizadores ponderam o uso de uma VPN para tirar partido das plataformas de streaming de outros países.

Então, a este nível, a Ivacy oferece tudo o que possa precisar, uma vez que permite aceder à Disney+, bem como a 17 grandes regiões para a Netflix:

Netflix EUA,

Netflix França,

Netflix Japão,

Netflix Reino Unido,

Netflix Austrália,

Netflix Alemanha

Netflix Canadá,

Netflix Austrália,

Netflix Espanha,

Netflix Itália,

Netflix Portugal,

Netflix Dinamarca,

Netflix Holanda,

Netflix Bélgica,

Netflix Roménia,

Netflix México,

Netflix Suécia,

Netflix Noruega.

Acima de tudo, detalhe importante para o facto de a Ivacy ser uma das poucas VPNs no mercado que permite a leitura a partir de qualquer lugar sem a necessidade de buffering.

Para além disso, é um dos poucos serviços VPN que nos permite desbloquear um buffer infinito na Netflix, pelo que será difícil encontrar velocidades mais lentas.

Por outro lado, é também uma solução prática para proteger todos os nossos dispositivos, com tecnologia Split Tunneling para proteger o seu tráfego na Internet contra hackers.

A princípio, a Ivacy também suporta o seu computador, bem como os seus dispositivos móveis, smartphones, ou tablets, com uma simplicidade surpreendente.

Além disso, a aplicação dedicada Kodi está disponível em todos os sistemas operativos, desde o Windows ao Mac, passando pelo iOS e Android e até o Amazon Fire TV Stick e Apple TV.

Principais pontos fortes da Ivacy VPN

Primeiramente, a Ivacy VPN pode ser definida como a VPN que inclui:

Proteção contra malwares,

Protocolos avançados IPsec & IKEV,

Funcionalidade Smart Connect,

Largura de banda ilimitada,

Criptografia de Grau Militar 256-Bit,

Sem Política de Registos de Navegação (no-log),

Internet Kill Switch,

Downloads a alta velocidade,

3500+ Servidores em mais de 100 localizações,

Suporte a P2P,

Dedicada à aplicação Kodi,

10 Dispositivos ligados em simultâneo

Promoção de Páscoa da Ivacy VPN

A Páscoa parece ter sido o mote para a Ivacy VPN apresentar um desconto extra de 10% nos seus planos de 5 anos. Assim, para aproveitar este desconto, basta visitar o site neste link e, no método de pagamento utilizado, independentemente qual seja, usar o código IVACY10 como se vê na imagem, no campo PLEASE ENTER COUPON CODE:

Ao inserir o código promocional o desconto extra de 10% é automaticamente calculado. Ganha-se no preço e na qualidade na VPN.

É caso para dizer: Boa Páscoa!

Ivacy VPN