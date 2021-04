Saiba como consignar o seu IRS quando entregar a sua declaração

Certamente que já viu e ouviu muitas instituições a pedir para consignarem o seu imposto. Consignar o imposto do seu IRS não tem nenhum custo e é uma forma de ajudarmos uma instituição (ainda mais neste período difícil).

Hoje mostramos como podem consignar o imposto do IRS aquando da entrega da declaração.

Sabia que pode “doar” 0,5% do seu IRS a uma misericórdia, fundação, casa do povo, teatro, centro social e paroquia, igreja, bombeiros e variadas associações? No total são 4.399 as entidades que integram a lista de candidatos a quem pode consignar o seu imposto quando fazem a entrega da sua declaração anual do imposto. A lista de entidades pode ser consultada aqui.

A Consignação do IRS pode acontecer em dois momentos: antes da entrega da declaração (até 31 de março) e durante a entrega da declaração de IRS (de 1 de abril a 30 de junho).

Consignar o IRS durante a entrega da declaração

Na declaração de rendimentos Modelo 3, a consignação do imposto é feita através do quadro 11 da folha de rosto. Em seguida deverá indicar a que tipo de entidade a quem vai consignar os 0,5% do seu imposto, indicar o NIF e também selecionar a opção IRS.

Carregando em “Lista de entidades beneficiárias” pode descarregar o ficheiro com a lista das 4.399 entidades. Seja solidário. Consigne, pelo menos, 0,5% do seu imposto e assim ajuda uma instituição. De relembrar que tal ação não tem nenhum impacto no seu IRS nem custo.