Apple vai investir mil milhões na Europa para design de chips 5G e tecnologias sem fio

A Apple anunciou hoje um novo grande projeto de investimento na Europa. Segundo a empresa de Cupertino, há planos de estabelecer um Centro Europeu para Design de Chip em Munique, na Alemanha. O compromisso financeiro ultrapassará os mil milhões de euros nos próximos três anos. A instalação vai contratar centenas de funcionários e se concentrar no avanço das tecnologias móveis e sem fio, incluindo 5G.

A pesquisa e o desenvolvimento irão, em última análise, ajudar e influenciar os futuros designs de chips da Apple.

Apple quer tirar a Qualcomm da sua equação 5G

Atualmente, a Apple conta com a Qualcomm para fornecer chips de modem para os seus modelos de iPhone. Esta tecnologia da Qualcomm funciona em conjunto com o SoC A14 da Apple. Contudo, como não é segredo para ninguém, a Apple quer substituir os chips da Qualcomm e deixar de depender deste hardware de terceiros. O objetivo da Apple é ter o seu próprio hardware, componente desenvolvido pela própria Apple.

Aliás, conforme sabemos, Apple pagou mil milhões de dólares pela divisão de modems para smartphones da Intel.

A empresa além de reduzir os custos, espera poder integrar o modem diretamente no seu SoC, não havendo necessidade de ter um chip “à parte”. Assim, esta estratégia deverá obter grandes melhorias na eficiência energética.

Escolher a Alemanha não é por acaso

Mesmo antes do anúncio de hoje, a Apple já tinha uma forte presença no desenvolvimento de semicondutores na Alemanha. A empresa tem centenas de engenheiros a trabalhar na gestão de energia e poder de processamento do seu SoC. A nova instalação de Munique reforçará a presença existente de engenharia da Apple na Alemanha, com foco em semicondutores móveis sem fio (5G, 6G, etc.).

O local terá cerca de 30 quilómetros quadrados e a Apple planeia mudar-se até final de 2022. Conforme é regra em todas as operações globais da Apple, esta infraestrutura será alimentada por energia 100% renovável.

Assim, contas feitas, no total a Apple agora emprega mais de 4.000 pessoas na Alemanha nas áreas de retalho, engenharia, vendas e administrativa.