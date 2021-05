Cybertruck da Tesla passeou pelas ruas de Nova Iorque

A Cybertruck da Tesla ainda não foi lançada, mas tem sido mostrada aos poucos. Aliás, já foi até desafiada para uma das mais prestigiadas corridas do mundo, mas também das mais duras. Depois de ter sido avistada na Gigafactory do Texas, agora, foi a vez de as ruas de Nova Iorque a receberem.

A aparição aconteceu no sábado, poucas horas antes de Elon Musk apresentar o Saturday Night Live.

Cybertruck avistada pelas ruas de Nova Iorque

Não foi a primeira vez que a Cybertruck da Tesla foi avistada por aí. Embora seja ainda um protótipo e não tenha sido lançado, o veículo já vai aparecendo nas ruas, talvez para despertar a curiosidade dos entusiastas e não só.

Desta vez, a viagem foi feita pelas ruas de Nova Iorque, poucas horas antes de Elon Musk se estrear no Saturday Night Live. A Tesla publicou um pequeno vídeo, onde mostra um protótipo da pickup a passear perto da Radio City Music Hall, em Manhattan.

Além da Tesla, também as pessoas começaram a fazer publicações, onde mostravam ter-se cruzado com a Cybertruck.

Mercado poderá receber a pickup no final de 2021

A Tesla revelou a Cybertruck, em novembro de 2019. Na altura, descreveu-a como um camião com desempenho de carro desportivo. Desde essa altura que é possível realizar uma pré-encomenda, tendo mais de 650.000 pessoas garantido a sua.

Para já, a informação que existe adianta que a pickup será produzida na fábrica em Austin, ainda em construção. Embora sem certezas, o objetivo é lança-la no mercado até ao final deste ano.