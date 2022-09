A apresentação do iPhone 14 veio revelar muitas novidades da Apple para este novo smartphone. Estas focaram-se não tanto na forma e no design, mas sim no que oferece aos utilizadores, quer a nível de hardware quer no software.

Uma dessas novidades vem dar aos utilizadores do iPhone 14 a possibilidade de estarem sempre contactáveis, através da utilização de ligações por satélite, para momentos problemas e necessidade de apoio. Elon Musk veio agora revelar algo mais, a sua Starlink já está em conversas com a Apple para alargar esta oferta.

Uma novidade importante vem com o iPhone 14

O que a Apple revelou para o iPhone 14 nesta área é muito simples e ao mesmo tempo muito útil. A qualquer momento, e sempre que o utilizador deste smartphone precise de contactar os serviços de socorro, só precisará de escrever uma mensagem e depois apontar o seu equipamento para o céu.

Ao garantir linha de vista para os satélites, esta ligação será realizada e a mensagem será entregue, sendo depois processada. Com esta ligação a uma rede de satélites a Apple garante que os utilizadores do iPhone 14 estão sempre cobertos e com ligação, para estarem protegidos.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart.



For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower. — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022

Elon Musk: Apple e Starlink em conversas

Estando a Starlink a fornecer serviços baseados em satélites de baixa órbita, uma possível ligação entre esta rede e a Apple poderá fazer sentido. Aparentemente, segundo as palavras de Elon Musk, esse contacto e as primeiras conversas parecem ter-se já iniciado.

Não se sabe ao certo como e quando estas conversas aconteceram, mas as palavras de Elon Musk são bem diretas. Referiu no Twitter que "tivemos algumas conversas promissoras com a Apple sobre a conectividade Starlink". Isso abre assim a porta, eventualmente, a um lote de serviços maior, visto que a Apple por agora usa rede da Globalstar.

Podem chegar mais serviço via satélite

Musk referiu ainda que que a equipa do ‌iPhone‌ é "super inteligente". Nas suas palavras, o espaço para as comunicações do ‌iPhone‌ 14 funcionará melhor "se o software e o hardware do telefone se adaptarem aos sinais baseados no espaço versus a Starlink emular apenas a torre de comunicações".

Provavelmente a Starlink conseguirá oferecer serviços de ligação à Internet por satélite, algo que pode agora fica fora do iPhone 14. O que apresentaram em parceria com a T-Mobile é bem diferente desta proposta agora apresentada, que se limita ao envio de mensagens