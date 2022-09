Suspeito de revelar dados sobre GTA 6 foi detido pela polícia do Reino Unido

Esta semana que passou ficou marcada pela divulgação de um variado conjunto de informações relativamente ao jogo GTA 6. O ato acabou por ser a maior fuga de informações de sempre neste mercado, tendo sido expostos 90 vídeos sobre o próximo título da saga da criadora Rockstar.

Mas sobre este assunto há mais novidades, uma vez que o presumível hacker que revelou estas mesmas informações foi agora detido pela polícia do Reino Unido.

Detido o suspeito de revelar dados do jogo GTA 6

De acordo com as mais recentes informações, a polícia do Reino Unido deteve nesta quinta-feira (22), em Oxfordshire, o hacker suspeito de ter divulgado informações sobre o jogo GTA 6, incluindo a partilha de 90 vídeos. As autoridades inglesas informaram que esta ação está integrada num inquérito aberto pela Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos do Reino Unido.

O suspeito, agora detido, é um adolescente de 17 anos que está então acusado de ser um dos principais responsáveis pelos leaks ao próximo jogo da saga da Rockstar. No entanto, o acusado poderá ter estado envolvido noutros crimes cibernéticos, uma vez qé é também um dos principais suspeitos de ataques contra a Uber, Samsung, Microsoft e NVIDIA.

Segundo o jornalista Matthew Keys, a ação policial das autoridades do Reino Unido aconteceu juntamente com o FBI. Keys avança que "a polícia de Londres confirma que o jovem de 17 anos foi preso por hacking. Fontes dizem que o crime está relacionado à invasão contra a Rockstar Games e, possivelmente, contra a Uber. A prisão foi feita em conjunto com uma investigação conduzida pelo FBI, segundo uma fonte".

Hacker pertencerá ao grupo Lapsus$

Há ainda a indicação de que o suspeito pertencerá ao grupo de hackers Lapsus$, o qual elabora e define vários ataques através da rede social Telegram.

Os detalhes indicam que, antes de revelar as informações sobre o GTA 6, o suspeito terá ainda tentado negociar com a própria Rockstar de forma a não o fazer. Possivelmente o objetivo do hacker era receber dinheiro em troca de não revelar os dados que tinha em mãos. O hacker terá conseguido aceder aos códigos do GTA 6 e também à versão atual do jogo.