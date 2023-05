Consola Logitech G CLOUD vai chegar à Europa a 22 de maio por 359 euros

Temos assistido a um crescente investimento no setor das consolas de videojogos portáteis. A ASUS revelou recentemente o seu modelo ROG Ally, que deverá competir diretamente com a Steam Deck da Valve, e agora sabemos que a Logitech G CLOUD vai chegar ao mercado europeu no próximo dia 22 de maio por um preço de 359 euros.

Logitech G CLOUD chega no dia 22 de maio por 359 euros

A Logitech quis também investir no mercado das consolas portáteis, através do seu modelo G CLOUD, um equipamento focado nos jogos através dos serviços da nuvem. E as informações mais recentes indicam que esta consola vai chegar ao mercado europeu no dia 22 de maio por um preço de 359 euros.

Mas este valor não parece estar a ser um ponto a favor do produto gaming, pois acaba por ser apenas ligeiramente mais barata do que a Steam Deck, cujo modelo mais acessível custa 419 euros, ou seja, uma diferença de somente 60 euros. Até porque a Logitech G CLOUD restringe-se aos jogos na nuvem e Android, enquanto que a consola da Valve também permite executar jogos para PC.

Contudo, Ujesh Desai, vice-presidente e diretor geral da linha Logitech G disse que "estamos entusiasmados em trazer a Logitech G CLOUD para o mercado europeu e fazer parceria com as principais lojas e parceiros da região. A G CLOUD oferece uma nova e excelente forma de aceder e jogar centenas de jogos, e mal podemos esperar para a ver chegar a mais jogadores".

No que respeita às características, esta consola portátil conta com um chip Arm com SoC Qualcomm Snapdragon 720G. Traz uma capacidade de armazenamento interno de 64 GB, um ecrã IPS de 7 polegadas com resolução Full HD de 1.920 x 1.80 pixels, com taxa de atualização de 60 Hz e um brilho máximo de 450 nits.

Quanto à bateria esta é de 23,1 Wh e promete oferecer até 12 horas de autonomia.

A Logitech G CLOUD vai ser capaz de executar jogos de vários serviços na nuvem, como Xbox Game Pass, Nvidia GeForce NOW e Steam Link. Conta ainda com aplicações padrão do Android, como o Chrome, YouTube, Gmail, entre outros.

Vamos então aguardar pelo próximo dia 22 deste mês para ficar a conhecer melhor esta nova consola de jogos.