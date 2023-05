É oficial: consola portátil ASUS ROG Ally Z1 Extreme chega em junho por 799 euros

A ASUS anunciou no primeiro dia de abril a sua nova consola portátil ROG Ally construída com um poderoso hardware que certamente irá cativar muitos jogadores em todo o mundo. Mas agora a empresa de Taiwan revelou oficialmente que o modelo Z1 Extreme vai ser lançado em junho por 799 euros.

ASUS revela oficialmente a consola portátil ROG Ally

Foi nesta quinta-feira (11) que finalmente a ASUS revelou oficialmente a sua nova consola portátil ROG Ally e informou que o equipamento vai ficar disponível no mercado a partir do dia 13 de junho deste ano. Estima-se que a empresa tenha preparados dois modelos, um mais poderoso e outro mais básico, mas, para já, apenas foi anunciado o modelo mais potente com o processador AMD Ryzen Z1 Extreme.

Esta variante da consola vai então chegar por um preço de 799,99 euros e ser capaz de executar vários jogos poderosos que habitualmente são jogados no PC. Para além disso, há ainda um destaque especial ao Xbox Game Pass, uma vez que quem comprar a consola terá uma assinatura gratuita de 3 meses no serviço de cloud gaming da Microsoft.

Como já tínhamos referido anteriormente, a ASUS ROG Ally irá competir diretamente com a consola Steam Deck, oferecendo algumas vantagens frente ao produto gaming da Valve. Uma delas é então a compatibilidade com a tecnologia XG Mobile, também da ASUS, que possibilita o emparelhamento de uma placa gráfica externa com a consola, como a topo de gama GeForce RTX 4090 da Nvidia.

A ASUS ROG Ally contará com o sistema operativo Windows 11 Home, processador AMD Ryzen Z1 Extreme com arquitetura Zen 4, 8 núcleos e 16 threads. O chip gráfico é baseado em RDNA 3 e conta com 12 unidades de computação oferecendo uma frequência de até 2,7 GHz com 4 GB de memória VRAM.

O equipamento vai ter um consumo energético entre 9 a 30 W, um ecrã IPS de 7 polegadas, 16 GB de memória RAM LPDDR5 e um SSD NVMe m.2 com 512 GB de armazenamento. A sua bateria oferece uma duração de 40 WHrs e pesa apenas 608 gramas.