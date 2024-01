Microsoft lança o Copilot Pro com uma subscrição mensal de 20 dólares

Quase um ano depois de a Microsoft lançar o Bing Chat (agora Copilot), a empresa anunciou os seus próximos passos no mundo da IA. E um deles inclui o lançamento do Copilot Pro, uma subscrição mensal de 20 dólares que chamará a atenção de muita gente.

Quais são as novidades?

Primeiro, lançou o Copilot Pro, uma subscrição mensal de 20 dólares que dá aos utilizadores acesso aos últimos lançamentos do ChatGPT, bem como acesso ao Copilot nas aplicações do Microsoft 365 e outras novas funcionalidades. Além disso, as aplicações Copilot para iOS e Android estão agora disponíveis para todos, após um lançamento limitado no mês passado.

Como se já não bastasse, a Microsoft também apresentou o Copilot GPT, um novo recurso que permitirá ajustar o Copilot em torno de tópicos específicos como "fitness, viagens, culinária e muito mais", de acordo com o EVP da Microsoft e chefe do Windows, Yusuf Mehdi.

Os utilizadores do Copilot Pro também poderão, eventualmente, criar os seus próprios Copilot GPT.

Copilot Pro custará 20 dólares por mês por utilizador

A Microsoft afirma que os utilizadores do Copilot Pro terão acesso ao GPT-4 Turbo nas horas de ponta e, eventualmente, poderão alternar entre diferentes modelos de GPT. A subscrição também garante uma melhor criação de imagens AI, que será mais rápida e proporcionará uma maior qualidade de imagem, com formatação opcional em paisagem. Também é importante notar que o Copilot Pro custa 20 dólares por mês por utilizador.

As prompts no Copilot são dispendiosas, tanto em termos de capacidade de cálculo como de consumo de energia, pelo que a Microsoft precisa de uma forma de recuperar alguns desses custos dos seus utilizadores mais "agressivos". A empresa também precisa de rentabilizar o seu investimento de 13 mil milhões de dólares na OpenAI, o que lhe deu uma participação de 49% na empresa de IA (e, mais uma vez, suscitou um escrutínio regulamentar).

Dado o quão fortemente ligados eles estão, não é de admirar que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, tenha sido fundamental para que o cofundador da OpenAI, Sam Altman, fosse reintegrado como CEO, após uma batalha dramática com o conselho de administração da empresa.

Juntamente com o Copilot Pro, a Microsoft diz que o Copilot para o Microsoft 365 está agora amplamente disponível para pequenas empresas com as suas assinaturas "Business Premium" e "Business Standard". No entanto, o preço não mudou em relação ao lançamento anterior para empresas: continua a custar 30 dólares por mês por pessoa.

Leia também: