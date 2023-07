Sabe qual é o melhor passaporte do mundo? Japão saiu do top e deixou o líder isolado

Há um índice que avalia os melhores e piores passaportes do mundo, considerando o número de países que abrangem. Sabe qual é o melhor de todos?

O Henley Passport Index assume-se como o ranking original dos passaportes do mundo, considerando o número de destinos para os quais os seus titulares podem viajar sem necessidade de visto. De acordo com a Euronews, a empresa de consultoria em cidadania global e residência utiliza os dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), por forma a classificar os 199 passaportes do mundo. O índice é atualizado há 18 anos, trimestralmente.

Os países obtêm um ponto por cada destino que os titulares do seu passaporte podem visitar sem visto. Por sua vez, não são atribuídos pontos aos destinos onde é necessário um visto.

Em janeiro deste ano, vimos que o Japão ocupava o primeiro lugar, a par de Singapura, com acesso a 193 países sem visto. Nessa altura, Portugal caiu do top 5, com acesso a 187 países.

Agora, na atualização do índice, o Japão isolou Singapura no primeiro lugar, com 192 países, e caiu para 3.º, com 189.

Considerando este ranking, os melhores passaportes pertencem a Singapura (1.º), Alemanha (2.º), Itália (2.º) e Espanha (2.º). Por sua vez, o mais fraco mantém-se com a assinatura do Afeganistão, com acesso a 27 destinos, seguido do Iraque, com 29 destinos, e da Síria, com 30 destinos.

O fundo da tabela dá ainda lugar ao Paquistão (33 destinos), Iémen e Somália (35 destinos), Palestina e Nepal (38 destinos), Coreia do Norte (39 destinos), Bangladesh (40 destinos), Líbia e Sri Lanka (41 destinos) e Kosovo (42 destinos).