Passaporte português sai do TOP 5 do ranking mundial, mas…

Apesar de sermos um país pequeno, Portugal destaca-se em várias áreas pelos melhores motivos. Na área da tecnologia, Portugal tem desenvolvido boas soluções e um dos bons exemplos é o passaporte.

Em 2022 o passaporte português ocupava o quinto lugar do ranking dos melhores passaportes do mundo. Mas este ano perdeu essa posição, apesar de continuar a permitir viajar para 187 países.

Passaporte português cai para a sexta posição

O Índice de Henley avalia trimestralmente os passaportes dos diferentes países, tendo por base os dados disponibilizados pela Associação Internacional de Transporta Aéreo (IATA, na sigla inglesa).

Portugal desceu para a posição no Índice de Henley, que analisa o valor dos documentos com base no número de países aos quais os seus detentores podem aceder em livre-trânsito. Em 2020, Portugal tinha ficado no sexto lugar, tendo subido ao quinto em 2021. Em 2022 manteve-se no quinto lugar, mas voltou a baixar uma posição m 2023.

Tal como em 2022, com o passaporte português é possível viajar para 187 países.

Passaportes mais seguros

1.º lugar: Japão e Singapura (193 países)

2.º lugar: Singapura e Coreia do Sul (192 países)

3º. lugar: Alemanha e Espanha (190 países)

4º. lugar: Finlândia, Itália e Luxemburgo (189 países)

5º. lugar: Áustria, Dinamarca, Suécia e Holanda (188 países)

Passaportes menos seguros

109.º lugar: Afeganistão (27 países)

108.º lugar: Iraque (29 países)

107.º lugar: Síria (30 países)

O Passaporte Eletrónico Português (PEP) reúne todos os dados de identificação do seu titular: nome, altura, data de nascimento, sexo, local de nascimento. É um documento indispensável a qualquer cidadão português que queira viajar para fora da União Europeia e do Espaço Schengen.

O documento pode ser pedido por qualquer Cidadão com um Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade válido.