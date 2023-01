UPskill: Inscrições até 5 de fevereiro e salário de 1200€/mês

O Programa UPskill visa a requalificação de pessoas – desempregados ou em situação de subemprego – nas várias áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). São as empresas com atividade no mercado nacional que identificam as áreas tecnológicas e as vagas de emprego, de acordo com as suas necessidades efetivas de talento.

Inscrevam-se já até dia 5 de fevereiro.

O que é o Programa Upskill?

A APDC, o IEFP e o CCISP, decidiram colaborar na estruturação de um projeto, de âmbito nacional, que tem como objetivo requalificar profissionais, de modo a que, após o adequado período formativo, possam ser integrados nas Empresas que tenham necessidades de quadros nas áreas da programação.

Os cursos têm uma duração estimada de 6 meses em ambiente letivo, seguido de 3 meses de estágio em empresa aderente, com forte possibilidade de entrada subsequente nos seus quadros.

A bolsa de formação durante a formação teórica e o estágio, é equivalente ao salário mínimo nacional. A integração na empresa é feita com base no salário praticado para o mesmo tipo de profissionais estimando que se situe nos 1.200€ mensais.

Para a 3ª edição do Programa UPskill e edições posteriores estão previstos, no mínimo, dois ciclos de candidaturas. Assim, e depois da recolha inicial de necessidades de talento qualificado das empresas, que dará origem ao 1º ciclo de formação, a Direção do Programa continuará a receber intenções de recrutamento para novas ações de formação.

Só será iniciado um novo ciclo se existirem novas ações de formação a criar, na sequência de novos pedidos de empresas, ou se nas ações definidas no ciclo anterior se mantiverem vagas por preencher. Se não for possível ocupar todas as vagas no decurso dos primeiros dois ciclos, admite-se a realização de um 3º ciclo.

Programa UPskill