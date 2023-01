Minecraft foi o jogo mais popular na Xbox em 2022. Conheça a lista completa

O ano de 2022 já terminou, mas ainda há muito tempo para se fazer a análise e retrospetiva sobre como foram os últimos dozes meses. E no que respeita aos videojogos, há muitos detalhes que os utilizadores gostam sempre de ficar a conhecer.

Neste sentido, as últimas informações mostram que foi revelada a lista com os jogos mais populares na consola Xbox no ano de 2022. O Minecraft foi aquele que liderou esta competição, mas vamos então ficar a conhecer os outros títulos que compõem a restante lista.

Minecraft foi o jogo mais popular da Xbox em 2022

O canal True Achievements revelou na passada quarta-feira (11) a lista dos jogos mais populares entre os jogadores da Xbox ao longo do último ano de 2022. Segundo os detalhes, os resultados foram obtidos através da análise de mais de 2,5 milhões de perfis públicos que se encontram na plataforma. Após esta análise foram determinados os 100 jogos que conseguiram ter mais sucesso entre os jogadores da consola.

De acordo com o site, no total das contas analisadas, cerca de 1,5 milhões de utilizadores afirmaram ter jogado o jogo Minecraft pelo menos uma vez durante o ano passado. A análise teve em conta todas as versões do jogo que se encontram na plataforma de jogos para a Xbox.

Por sua vez, Fortnite ficou no segundo lugar com 1,02 milhões de jogadores e a medalha de bronze foi atribuída ao GTA 5, que conseguiu ser a escolha de 1 milhão de jogadores.

Confira abaixo a lista com o TOP 30 dos jogos mais jogados na Xbox em 2022:

Minecraft

Fortnite

Grand Theft Auto V

Halo Infinite

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare II

Forza Horizon 5

Fall Guys

Overwatch 2

Apex Legends

ROBLOX

Rocket League

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

High on Life

Sea of Thieves

Multiversus

Fifa 22

Amoung US

Call of Duty: Black Ops Cold War

Elden Ring

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Red Dead Redemption 2

Destiny 2

Battlefield 2042

Grounded

Halo: The Master Chief Collection

Gang Beasts

Call of Duty: Vanguard

PowerWash Simulator

NBA 2K22

Pode ver a lista completa aqui.

Joga algum destes jogos na sua Xbox?