Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Que riscos corro ao aceder a sites mais estranhos na Internet?

Olá Pplware, quase sempre sou cuidadoso com links e páginas que recebo ou me enviam, faço pesquisas se são seguras, se são esquemas ou não. Algum dia tinha que acontecer. Hoje recebi um link por whatsapp para a inscrição numa página ( moneyeasily-nag[.]top/dashboard.php ), fiz alguma pesquisa e não me pareceu logo de imediato que seria uma página de scam. Por precaução (ou nao) fiz a inscrição pelo pc e nao pelo telemóvel. No entanto, depois de me inscrever (infelizmente adicionei o meu nome e email) quando tentei desativar a "conta", descobri que não consigo fazê-lo. Qual os riscos reais corro com esta página ou páginas semelhantes? Podem ajudar-me? Atenciosamente, Hugo Carmo

Resposta:

Hugo,

Na verdade há alguns factos que podemos listar que levam a que o referido site não seja fidedigno. Após algumas pesquisas, cheguei à conclusão que:

não é conteúdo único, pois existem sites iguais

há informação omissa

propõe uma tarefa simples para dinheiro fácil

desafia a conseguir referrals, o que indica um esquema Ponzi

tem feedback falso

Os riscos reais são sempre à base de utilização não autorizada de dados pessoais, geralmente para atividades de phishing ou utilização abusiva.

Se foi só o nome e email, diria que é tranquilo. Infelizmente, estamos já sujeitos a inúmeras fugas de dados em diversos serviços online. É importante continuar atento a qualquer email estranho que receba, e desconfiar sempre de algo que pareça apetecível demais, ou ignorar ameaças que tentem parecer verdadeiras.

Se foi adicionada uma palavra-passe que também seja utilizada noutros serviços com o mesmo email, então todas as palavras-passe devem ser imediatamente atualizadas, para evitar hipotéticos acessos indevidos.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ligar um teclado Windows a um computador Apple?

Boa tarde, seria possível ajudar-me com uma dúvida entre um teclado Windows ligado a um MacBook? Tenho algumas teclas trocadas, já andei a ver artigos vossos e nas definições do Mac não consigo encontrar um layout que corresponda a esta configuração… alguma solução possível? João David Alves

Resposta:

João,

É de facto uma situação recorrente, e lamentavelmente a Apple não disponibiliza um layout (no próprio Mac) verdadeiramente PT, pois embora tenha todas as teclas, não estão no sítio oficial.

Assim, a solução para alteração do layout para um teclado externo é possível, mas é necessário criá-la com recurso a um software de terceiros: Ukelele:

Após a criação do ficheiro de layout, pode então ser adicionado aos teclados do sistema. O processo não é o mais simples, dá um pouco de trabalho, mas funciona perfeitamente.

Guia completo aqui:

[Respondido por Hugo Cura]

Qual é o melhor emulador de Android para PC?

Bom dia Neste momento qual é o melhor emulador de android para pc? Um abraço Nélio Rosado

Resposta:

Nélio,

Ao longo dos anos temos testado vários emuladores Android, com resultados diferentes. Estes requerem um PC com um bom CPU e com muita RAM para poder ser usada por este tipo de software.

O que em mostrado resultados mais equilibrados e que se mostra mais simples de usar é o BlueStacks.

Este pode ser usado no Windows ou no macOS e permite que possa correr jogos diretamente da loja da Google.

Pode encontrar o BlueStacks no link abaixo:

[Respondido por Pedro Simões]

Posso ter discos de tamanhos diferentes no mesmo NAS?

Antes de mais, desejos de BOM ANO ... para todos nós, claro! Sigo-vos diariamente e não consigo encontrar a informação que tanto desejo e que é a seguinte: Pretendo adquirir um NAS de 4 baias. Como tenho um HD de 8TB e outro de 6TB, pergunto se é possível ter nesse NAS de 4 baias, 2 HDs de 8TB em RAID0 e outros 2 HDs de 6TB noutro RAID0, ou seja, no mesmo NAS ter 2 RAID0 independentes! É que eu guardo no HD de 8TB material de estudo e no outro de 6TB algo menos importante e não gostaria de os misturar! Podem ajudar, esclarecendo-me? Obrigado. José Manuel

Resposta:

José,

Sim, pelo menos num NAS da QNAP é possível escolher quais os discos que se pretendem colocar num array. Poderá fazê-lo de forma totalmente flexível, sem problemas. Sem total certeza acerca da outra marca também muito popular, a Synology, mas creio que será semelhante nessa funcionalidade.

Acerca do tipo de RAID que referiu, o RAID0, alerto que é o menos recomendado quando o assunto é segurança da informação. Num RAID0, um volume pode estender-se por 2 drives físicas (espaço total = unidade1 + unidade2), pelo que a segurança da informação está dependente do funcionamento integral de ambos. Se um falha, tudo é perdido.

Portanto, para segurança, a escolha acertada será mesmo RAID1 (espaço total = unidade 1), onde todos os dados são escritos em duplicado de forma a garantir redundância.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter acesso à Internet em 3 VLANs num router da Vodafone?

Boa tarde, Penso que me poderão ajudar. Tenho 1 switch Huawei S5720-12TP-PWR-LI-AC, já com 3 VLAN criadas e com as seguintes gamas de IP: VLAN1: 192.168.1.X (porta 2 até 5);

VLAN2: 192.168.2.X (porta 6 até 7);

VLAN3: 192.168.3.X (porta 8).

Gateway Router Vodafone: 192.168.1.254 (ligado na porta 1). Os equipamentos ligados na VLAN 1 (mesma gama do router) conseguem aceder a internet mas as outras 2 não. Como poderei ter internet todas as VLAN tendo apenas 1 router doméstico Vodafone? Fabio Santos

Resposta:

Fábio,

Infelizmente não temos as melhores notícias para lhe dar. Estivemos a avaliar a sua situação e temos agora uma resposta para si.

Com o router da Vodafone, não vai conseguir realizar o que pretende. Tanto quanto sabemos, não vai conseguir fazer esse tipo de alterações no router.

Deveria ter no router a capacidade de passar várias vlans na mesma porta do router. As operadoras, mesmo que o seu equipamento tenha esse suporte, bloqueiam qualquer tipo de configuração avançada, para se protegerem do que os utilizadores possam fazer de errado.

[Respondido por Pedro Simões]

