AMD e Apple metem travão e compram até menos 40% de chips à TSMC

A TSMC é a mais importante fabricante de chips do mundo. Como tal, é natural que a empresa taiwanesa conte com nomes fortes na sua lista de clientes que procuram os seus processos de fabrico mais avançados.

No entanto, estamos a assistir diariamente a mudanças no setor industrial e as mais recentes informações revelam que a AMD e a Apple já estão a meter travão na sua compra de chips, tendo encomendado até menos 40% destes componentes à TSMC.

AMD e Apple compram menos 40% de chips à TSMC

O mundo tecnológico muda a cada dia que passa. Neste sentido, e como sabemos, a Apple sempre foi a mais importante clientesTSMC, garantindo para si uma generosa fatia da produção dos chips mais avançados da empresa sediada em Taiwan. Mas este é um cenário que parece estar agora a alterar-se ligeiramente.

De acordo com as mais recentes informações, tanto a AMD como a AMD compram até 40% menos chips à TSMC. Esta situação vai ao encontro das últimas estimativas dos analistas de que este ano de 2023 seria bastante complicado e difícil para a fabricante taiwanesa.

No que respeita à AMD, esta em apenas poucos meses lançou a nova linha de processadores Ryzen 7000 e chegará em breve a gama Ryzen 7000X3D. E as vendas destes equipamentos não estão a ser nada famosas, por isso a empresa de Lisa Su tem que se controlar ao nível das encomendas de chips para não gerar uma situação complicada para si. Já do lado da Apple, as notícias indicam que esta acabou por adiar a chegada do seu próximo SoC M2 Ultra.

Os contratos para aquisição de componentes da TSMC neste primeiro trimestre são muito baixos no caso da AMD e da Apple. A culpa para este cenário é atribuída essencialmente à queda no envio de computadores, onde o elevado preço dos equipamentos tem sido um entrave. Assim, a AMD tem-se focado mais no segmento dos data centers com os seus processadores da linha profissional EPYC.

Em termos de números concretos, a empresa de Lisa Su deverá comprar 30% menos chips à TSMC, enquanto que no caso da Apple o corte nos pedidos de wafers para iPhones e MacBooks ronda os 40%.