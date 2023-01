Taiwan também aprova a sua Lei dos Chips… o que não é nada bom para a China!

Já aqui temos falado que algumas regiões criaram aquela que chamam a Lei dos Chips com o objetivo de se tornarem menos dependentes da produção de fabricantes internacionais, conseguindo aumentar o seu fabrico ao nível local. Os Estados Unidos já avançaram com o seu próprio projeto, o qual teve elogios e também críticas, especialmente por parte do mercado chinês.

Agora é Taiwan que também aprovou recentemente a sua Lei dos Chips, o que afasta ainda mais a China, e outros países, dos negócios com o território asiático. Resta saber se a medida trará vantagens reais, numa altura em que os analistas preveem dias complicados para a gigante TSMC.

Taiwan aprova a sua Lei dos Chips

Há muita coisa a acontecer diariamente no mundo da indústria tecnológica. Não falamos apenas dos novos lançamentos, mas também de novas dinâmicas e estratégias já numa vertente geográfica.

Desta forma, as mais recentes informações revelam que o governo de Taiwan aprovou a sua Lei dos Chips com o objetivo de regular o desenvolvimento e produção destes componentes. Um dos principais focos deste projeto é então promover a produção local através de alguns incentivos fiscais para as empresas e fabricantes da região. Como tal, a China poderá ficar ainda mais afastada neste processo e ficará cada vez mais isolada neste setor.

Em termos concretos, este Lei prevê a atribuição de uma redução de 25% em impostos nos gastos anuais ao nível da Pesquisa e Desenvolvimento das empresas deste segmento existentes no território taiwanês. Assim, Taiwan consegue manter esta produção localmente, garantindo assim que a tecnologia avançada de semicondutores seja feita "em casa".

Mas as vantagens não se ficam por aqui, uma vez que o governo taiwanês vai ainda permitir que as empresas reclamem créditos fiscais de 5% sobre os custos anuais referentes à aquisição de novos equipamentos de tecnologia de ponta ou simplesmente avançada. O limite desses benefícios é de no máximo 50% anuais sobre o lucro da empresa.

De acordo com um comunicado emitido no passado sábado (7), o Ministério da Economia de Taiwan adiantou que:

Como os EUA, Japão, Coreia do Sul e a União Europeia estão a oferecer incentivos maciços para construir redes de fornecimento domésticas, Taiwan deve aumentar a competitividade global das suas principais indústrias. As novas regras vão ajudar a incentivar as empresas taiwanesas a manter as suas raízes aqui.

TSMC pode apresentar quedas históricas

Esta novidade acontece numa altura agridoce para a TSMC, uma vez que os analistas de mercado indicam que os dois primeiros trimestres de 2023 serão bastante difíceis para a mais poderosa fabricante de semicondutores do mundo. As expetativas é que a empresa apresente uma queda histórica ao nível das receitas obtidas nesse período.