Apple lança iOS 16.3 beta 2 para programadores e traz mais novidades

A versão beta 1 desta versão saiu já algum tempo, data do dia 14 de dezembro. Entretanto com as festividades pelo meio, a Apple decidiu agora disponibilizar para programadores a beta 2 do iOS 16.3.

Após este hiato além do iOS, a empresa de Cupertino lança também o iPadOS 16.3 beta 2, watchOS 9.3 beta 2, macOS 13.2 beta 2 e tvOS 16.3 beta 2.

Novidades nas novas beta 2

O iOS 16.3 beta 2 está disponível hoje para programadores testers registados. À medida que a atualização for lançada, o processo de instalação é igual ao convencional. Vai a Definições > Geral > Atualização de software e lá aparecerá a versão beta disponível.

Possivelmente para o Beta Software Program deverá aparecer muito em breve, eventualmente ainda esta semana.

Conforme referimos em cima, com o iOS 16.3 beta, a Apple também está a testar as seguintes atualizações para as suas outras plataformas:

iPadOS 16.3 beta 2

watchOS 9.3 beta 2

macOS 13.2 beta 2

tvOS 16.3 beta 2

Segundo deu a saber Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple está a planear uma data de lançamento para fevereiro ou início de março para essas atualizações.

O que há de novo no iOS 16.3?

A primeira versão beta do iOS 16.3 foi lançada há quase um mês. A atualização, até agora, não inclui muitos novos recursos ou alterações. Um dos novos recursos que acompanham a atualização é a capacidade de usar chaves de segurança físicas para proteger os IDs da Apple. Isso significa que o utilizador terá um dispositivo de hardware físico que pode ser configurado para servir como a segunda camada de autenticação de dois fatores para sua conta.

O iOS 16.3 também inclui um novo guia de utilização para mostrar aos utilizadores como aproveitar os recursos do Handoff entre o iPhone e o HomePod.