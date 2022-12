Apple lançou iOS 16.3, watchOS 9.3 e tvOS 16.3 beta para programadores

Depois de ter lançado para o público em geral o iOS 16.2, a Apple disponibilizou de seguida para os programadores a próxima versão, o iOS 16.3 na beta 1. Além disso, lançou na mesma beta o watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2.

Para já não há nada de novo. Mas é provável que possa aparecer alguma nova funcionalidade ainda por revelar. Tal como aconteceu na última beta do iOS 16.2.

iOS 16.3 beta 1

O iOS 16.3 beta 1 foi disponibilizado os programadores registados. Ainda não há um beta pública do iOS 16.3 disponível, mas será de esperar que seja na próxima semana.

Quanto ao que há de novo, o iOS 16.3 traz suporte para proteger o seu ID Apple com chaves físicas de segurança e traz um guia de como fazer o Handoff do iPhone para o HomePod com iOS 16.3.

Além disso, há um punhado de funcionalidades que a Apple anunciou, mas ainda não lançou, bem como funcionalidades em desenvolvimento sob o capô que ainda não estão disponíveis.

Os destaques incluem:

Conta Poupança com Cartão Apple

Apple Pay Later

Chaves de segurança para Apple ID

Apple Music Classical

Modo de Acessibilidade Personalizada

Proteção de dados avançada para iCloud além dos Estados Unidos

Além do iOS 16.3 beta 1, a Apple também lançou as seguintes atualizações:

iPadOS 16.3 beta 1

watchOS 9.3 beta 1

macOS 13.2 beta 1

tvOS 16.3 beta 1

Segundo alguns rumores, partilhados pelo analista Mark Gurman da Bloomberg, a Apple estará a apontar o lançamento desta versão em fevereiro ou inícios de março.

Seguramente, à imagem da versão anterior, nas próximas semanas iremos ter várias versões beta, para aperfeiçoar as novidades até à versão final. Portanto, estas novidades me falta deverão ainda aparecer. Vamos acompanhar para perceber oq ue a Apple estará a planear também para outros dispositivos agora com a versão beta 1.