Sonic Frontiers em números, num mês que traz novidades Netflix

A SEGA revelou recentemente alguns números referentes ao lançamento do seu mais recente jogo com a ouriço mais famoso do mundo, Sonic Frontiers.

Mas as novidades não se ficam por aqui... venham saber mais.

A SEGA revelou no inicio da semana passada que as vendas do seu mais recente jogo dedicado ao ouriço mais famoso do planeta, Sonic Frontiers, atingiu números francamente positivos.

Segundo os números da SEGA, Sonic Frontiers, vendeu mais de 2,5 milhões de cópias em todo o Mundo desde o dia 8 de novembro, altura em que foi lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e Microsoft Windows.

Sonic Frontiers é o mais recente jogo do Sonic, o ouriço azul e peludo mais simpático do universo, e cria uma jogabilidade distinta aquilo que estamos habituados num jogo Sonic. A ação decorre num ambiente de liberdade em que os mapas encontram-se abertos à exploração, acrescentando dessa forma, uma sensação de aventura, desafio e liberdade de escolha a quem o joga.

Em Sonic Frontiers, o nosso herói Sonic, com a ajuda de Tails e Amy embarcam numa nova e empolgante aventura numa terra nova e repleta de mistério, na busca das Chaos Emeralds desaparecidas.

Com um sistema de combate característico de Sonic, os jogadores terão de enfrentar hordas de inimigos poderosos enquanto exploram livremente este novo mundo das Starfall Islands, repleto de ação, aventura e mistério.

Com uma jogabilidade apresentando uma grande liberdade de escolha, os jogadores podem optar por completar as várias missões secundárias, resolver quebra-cabeças, escalar estruturas gigantescas em busca de recompensas e testar suas habilidades de platforming no Cyber ​​Space.

Adicionalmente, Sonic Frontiers irá receber no decorrer dos próximos tempos, vários DLC gratuitos que adicionarão muitos novos conteúdos incluindo novos personagens jogáveis, novos modos e roupas. O primeiro DLC será o Sonic's Holiday Cheer Costume, que chegará a 21 de dezembro de 2022.

No entanto, fica ainda a promessa da SEGA em que, no decorrer do ano de 2023, Sonic Frontiers vai receber novos conteúdos gratuitos.

Série Sonic the Hedgehog na Netflix

Entretanto a SEGA também revelou a data de estreia da série animada Sonic Prime, na Netflix. Co-produzida com a WildBrain, a estreia global da série ocorrerá a 15 de dezembro.

A série de animação que terá 24 episódios na primeira temporada, baseia-se nos pilares da marca e apresenta o "Blue Blur" numa aventura do ouriço super veloz, onde o destino do multiverso se encontra nas suas mãos enluvadas.

A série encontra-se em filmagens nos estúdios canadianos da WildBrain (Vancouver), sendo que a SEGA e a WildBrain participam conjuntamente da produção, distribuição e licenciamento.

Por outro lado, a equipa de produção Man of Action Entertainment, criadores de Ben 10 e Big Hero 6, serão os Executive Producers de Sonic Prime.