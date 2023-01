Google recomenda páginas com falsos drivers da AMD

A segurança online tem sido um dos temas mais abordados pelos canais tecnológicos. No entanto é cada vez mais urgente que os utilizadores estejam atentos e que façam de tudo para ter a certeza de que determinado conteúdo não é malicioso.

Recentemente foi indicado que a Google estaria a recomendar páginas falsas onde se encontravam supostos drivers da AMD. Mas, na verdade, esses conteúdos estavam disfarçados e levavam, sim, ao download de malware.

Google recomenda páginas falsas com drivers da AMD

Se procurarmos por algo na Internet, naturalmente que em muitos casos vamos encontrar links com conteúdos duvidosos. Mas as últimas informações mostram que a Google recomendava uma página falsa da AMD onde constavam supostos drivers verdadeiros da empresa. Esta situação aconteceu possivelmente devido à manipulação ao nível dos algoritmos, no entanto os 'drivers' da página falsa da AMD eram não mais do que conteúdos de malware capazes de infetar as máquinas daqueles que fizessem download.

Tal como acontece noutros casos, a página aparentava muitas semelhanças com os endereços oficiais da marca das placas gráficas Radeon, no sentido em que continha os termos "AMD Graphic driver", entre outras características com o objetivo de enganar os utilizadores.

O alerta foi deixado por um utilizador através de uma publicação na popular plataforma Reddit.

O site PC Gamer confirmou que a página falsa existe e que, assim que acede, o utilizador é compelido a fazer o download de um ficheiros executável suspeito, o qual promete os drivers para as placas gráficas Radeon e CPUs Ryzen da AMD.

Claro que os mais atentos conseguem detetar determinados detalhes duvidosos destas e de outras páginas falsas. No entanto, o problema está mesmo naqueles utilizadores menos informados que, no fundo, confiam e acreditam nos primeiros resultados das pesquisas.

Caso esteja com dúvidas, relembramos que o site oficial da empresa é https://www.amd.com/pt.