O ano de 2022 foi importante para a Volkswagen em várias áreas, mas em especial no campo dos carros elétricos. Revelou ao mercado algumas novidades nessa área, mas em especial mostrou o que vai ser o seu futuro na eletrificação da indústria automóvel.

Se nos novos modelos esteve em alta, ainda mais parece ter estado no que toca à venda destes carros elétricos. Bateu todos os recordes e assumiu uma posição de domínio neste mercado. A culpa aqui foi de um modelo que todos conhecem, o seu ID.4.

Volkswagen bateu vendas de carros elétricos

O mercado dos carros elétricos está a ganhar uma forma única, com vendas cada vez mais significativas. As marcas tradicionais começam a chegar a esta área e a apresentar as suas propostas, convertendo-se em concorrentes fortes.

A Volkswagen apresentou agora o seu resumo do que foi o ano de 2022 no mercado dos carros elétricos, onde esteve com uma presença cada vez mais forte. Revelou que cresceu 23,6%, alimentado por cerca de 330.000 unidades que foram colocadas no mercado.

O carro elétrico que liderou esta nova fase da Volkswagen foi o seu modelo ID.4. A marca colocou no mercado cerca de 170.000 unidades em 2022, dominando as vendas em países onde os carros elétricos estão a dominar. A Suécia é um desses casos, onde foi o carro elétrico mais vendido, dando esta posição à marca pelo 3º ano consecutivo.

ID.4 foi o modelo com vendas mais elevadas

Na China, o maior mercado de vendas da empresa, a Volkswagen mais que dobrou as entregas dos modelos totalmente elétricos. Nesse país foram entregues aos clientes 143.100 ID.3, ID.4 e ID.6 durante o ano de 2022. Este valor revelou um crescimento de 102,9% no país.

A Volkswagen já alcançou um primeiro marco na sua campanha de mobilidade elétrica. Desde que o primeiro ID.3 foi entregue a um cliente em setembro de 2020, a marca entregou mais de 580.000 modelos da família ID em todo o planeta.

Os próximos anos são de grandes desafios para a marca alemã. Tem vários modelos de carros elétricos para apresentar e colocar no mercado, devendo esta lista culminar no ID.7, que a marca apresentou na CES deste ano.