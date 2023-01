Como uma das apps mais usadas nos dispositivos móveis, o TikTok tem-se adaptado a todas as plataformas onde quer estar presente. Com uma imagem transversal para ser mais simples de usar, garante uma interface que todos conhecem e que se habituam a usar.

Uma das suas lacunas era mesmo uma solução para poder ser usado nos tablets, explorando ao máximo o que é oferecido em termos de área útil. Essa mudança chega agora e dá aos utilizadores destes dispositivos com ecrãs maiores grandes novidades.

Novidades do TikTok para os tablets

Desde que a Google revelou o Android 12L que se sabe que há uma preocupação grande com os tablets e com os dispositivos com ecrãs maiores. A interface do sistema da Google foi aprimorada e tem cada vez mais uma personalizada própria para estas áreas maiores.

O TikTok parece também interessado em adaptar a sua interface a esta realidade e surgiu agora com uma alteração. Esta está dedicada aos tablets e aos ecrãs maiores, dos dobráveis, e pretende aproveitar ao máximo o ecrã, reformulando a sua interface.

Mudanças na interface para aproveitar ecrã

A rede social já começou a anunciar a sua novidade na Play Store e revela que tem um novo modo de paisagem (landscape). Este é simples de ativar, bastando rodar o equipamento, que agora estende as suas opções na interface para o espaço que até há pouco estava livre.

Assim, e nesta nova interface, podemos encontrar as principais opções de navegação do serviço numa coluna presente do lado esquerdo da app do TikTok. Ao mesmo tempo, e do lado oposto, temos agora as opções de partilha, de like, dos comentários e de tornar favorito.

Rede social melhora assim a sua oferta

Esta interface pode ser mudada de forma ainda significativa, ao apresentar duas colunas. Aqui continuamos a ter presente o vídeo do utilizador, ao mesmo tempo que passam a contar com a lista de comentários que forem publicados e associados ao vídeo.

Esta é uma novidade que o TikTok já lançou na sua app da Play Store e que assim todos podem aproveitar. Basta atualizar a app desta rede social e depois simplesmente rodar o dispositivo. Rapidamente vão ter acesso à nova interface para tablets e explorá-la de forma completa.