App Store e Google Play estão recheadas de apps que prometem ser como o ChatGPT

O ChatGPT está a conquistar adeptos e, como era de prever, já há quem esteja a tentar tirar partido dessa popularidade. A App Store e a Google Play Store estão repletas de aplicações que prometem desempenhar a mesma função do ChatGPT.

Em troca, o utilizador tem de assegurar uma mensalidade ou lidar com publicidade.

Já deve estar familiarizado com o conceito do ChatGPT e da possibilidade de este revolucionar a normalidade. Afinal, pode vir a integrar um motor de pesquisa e é temido pelo sistema de ensino e pela própria Google.

Pelas suas potencialidades, há programadores a tentar enganar os utilizadores que querem experimentá-lo, criando aplicações que prometem desempenhar as mesmas funções que o ChatGPT.

A App Store e a Google Play Store estão repletas delas, com nomes que incluem “GPT”, “Chat” e “AI”, assemelhando-se ao chatbot criado pela OpenAI. No entanto, ao contrário deste, as aplicações disponíveis nas lojas da Google e da Apple exigem o pagamento de uma subscrição ou apresentam publicidade excessiva.

Como é óbvio, nenhuma das aplicações é oficial, uma vez que a OpenAI não lançou, até à data, uma versão iOS ou Android do seu chatbot, estando este disponível apenas na versão web. Além disso, é (para já) gratuito e não exibe anúncios.

Conforme conjetura o Hipertextual, a Google e a Apple permitem que estas aplicações estejam nas suas lojas, porque nenhuma delas parece contornar as suas políticas. Isto, porque as empresas não proíbem que sejam fixados anúncios para obter receita e permitem que o programador estabeleça um preço para a sua aplicação. Mais do que isso, apesar de nenhuma utilizar o verdadeiro ChatGPT e embora garantam um serviço aparentemente menos inteligente, oferecem, de facto, um chatbot.

