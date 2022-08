Chegaram os novos processadores AMD Ryzen 7000 e o topo de gama custa 699 dólares

Finalmente a AMD revelou oficialmente nesta madrugada a sua nova linha de processadores Ryzen 7000 que irá concorrer diretamente com os chips Intel Alder Lake de 12ª geração e sobretudo com os próximos Raptor Lake de 13ª geração.

A data oficial de lançamento destes novos chips está marcada já para o próximo dia 27 de setembro e também já são conhecidos os preços de todos os quatro modelos apresentados.E o processsor topo de gama, AMD Ryzen 9 7950X será lançado por um preço recomendado de 699 dólares.

Anunciados oficialmente os processadores AMD Ryzen 7000

Esta noite a AMD aproveitou para revelar tudo sobre os seus novos produtos, nomeadamente a sua tão aguardada linha de processadores da próxima geração. Falamos dos AMD Ryzen 7000 para desktop, com nome de código Raphael, que vão então chegar oficialmente ao mercado no dia 27 de setembro e os preços são relativamente semelhantes aos modelos antecessores.

O anúncio foi realizado online através de uma transmissão no canal oficial da AMD no YouTube, onde a empresa destaca que estes são os primeiros processadores para desktop baseados com o novo processo de fabrico de 5 nm FinFET e também que são os CPUs mais rápidos do mundo para gaming e criação. Estes chips contam ainda com um incremento significativo ao nível da performance e eficiência energética.

O poderoso processador topo de gama AMD Ryzen 9 7950X

No leque dos produtos, o que naturalmente desperta maior curiosidade é o modelo topo de gama AMD Ryzen 9 7950X. Este chip conta com um total de 16 núcleos e 32 threads e oferece uma frequência base de 4,50 GHz e turbo de espantosos 5,7 GHz. Ao nível da memória, o flagship terá 80 MB cache e um TDP de 170W.

Numa comparação entre os modelos da anterior geração, este processador consegue um aumento de até 30% no desempenho em jogos e quase de 50% em programas de renderização profissional. Mas a AMD deixou também uma comparação com o processador topo de gama da Intel, o Core i9-12900K, onde o Ryzen 9 7950X conseguiu mais 57% no desempenho e uma performance por watt consumido de até 47% a mais.

Ao nível do preço, este CPU topo de gama vai chegar ao mercado pelo valor recomendado de 699 dólares.

Tal como esperado, a AMD também apresentou mais três procesadores da linha Ryzen, nomeadamente o Ryzen 9 7900X, o Ryzen 7 7700X e o Ryzen 5 7600X.

O CPU Ryzen 9 7900X conta com 12 núcleos e 24 threads, uma frequência base de 4.7 GHz e turbo de 5.6 GHz, 76 MB de cache e 170W de TDP. Este modelo vai chegar ao mercado pelo valor de 549 dólares. Já o Ryzen 7 7700X tem 8 núcleos e 16 threads, frequências de 4.5 GHz/5.4 GHz, 40 MB, 106W e custará 399 dólares.

Por fim, o modelo mais basico é o Ryzen 5 7600X com 6 núcleos, 12 threads, frequências de 4.7 GHz/5.3 GHz, 38 MB e um TDP de 105W. Este processador de baixa gama vai chegar por um valor recomendado de 299 dólares.

Veja o vídeo da apresentação oficial dos processadores AMD Ryzen 7000:

Resta assim aguardar pelo dia 27 de setembro para que os utilizadores possam 'pôs as mãos' nestes novos processadores e comprovar, com testes e pela experiência, todo o poder desta nova gama de CPUs da empresa de Lisa Su.

