Novas revelações na reta final para o lançamento de The Last of Us Parte I

Tal como temos vindo a acompanhar (aqui ou aqui), Estamos precisamente na reta final para o lançamento de The Last of Us Parte I, para a Playstation 5.

E para aumentar ainda mais as expetativas de quem espera pela chegada deste fantástico jogo, a Sony e a Naughty Dog revelaram recentemente um vídeo com algumas novidades do jogo.

A Sony e a Naughty Dog encontram-se a ultimar o lançamento de The Last of Us Parte I, para a Playstation 5, que ocorre no próximo dia 2 de setembro.

Dessa forma e tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui ou aqui) as novidades acerca desta "nova versão" do jogo têm vindo a ser reveladas aos poucos. Desta feita, foi disponibilizado um novo vídeo que mostra algumas das funcionalidades de acessibilidade do jogo.

Neste novo vídeo agora revelado, Matthew Gallant, diretor do jogo, explica várias das funções de acessibilidade desenvolvidas para que o maior número de jogadores possível possa desfrutar de The Last of Us Parte I. "Queremos que seja uma experiência acessível para os jogadores cegos, surdos ou com incapacidade motora. Das novas funções, a mais importante são as descrições de áudio das cinemáticas. Colaborámos com a Descriptive Video Works, um serviço profissional que trabalhou já com programas de TV, filmes e trailers de videojogos, e integrámo-lo nas cenas e em todos os idiomas em que as localizámos", explica.

Para além da informação de conversão de texto em fala e faixas de áudio, The Last of Us Parte I contará, entre outras coisas, com funções de acessibilidade visuais, sonoras e motoras, assim como a opção de personalizar totalmente os controlos, assistências visuais e de ampliação e ajuda contra os enjoos. Também existirão funções de acessibilidade de combate, HUD, legendas e de dificuldade. Mais pormenores podem ser vistos aqui.

The Last of Us Parte I convida os jogadores a regressar jogo original de 2013, reconstruído para a PlayStation 5. A história conta como, numa civilização devastada, onde infetados e sobreviventes enrijecidos espalham o caos, Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada.

Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal que os levará a percorrer o país.

E ainda diria mais... esta viagem torna-se numa aventura altamente emocional que consegue cativar os jogadores e levá-los a sentir uma urgência brutal na salvaguarda e segurança de Ellie. É um dos poucos jogos que consegue este pequeno milagre e, por isso mesmo, considerado por muitos jogadores, como um dos melhores jogos de sempre.

The Last of Us Parte I, que também receberá uma versão para PC, inclui a história completa para um jogador de The Last of Us e a célebre prequela Left Behind, que explora os acontecimentos que mudaram para sempre as vidas de Ellie e da sua melhor amiga, Riley.

The Last of Us Parte I será lançado para Playstation 5 no próximo dia 2 de setembro