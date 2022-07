The Last of Us Parte I atinge Gold a caminho da Última Geração

Já aqui tínhamos revelado que The Last of Us, se encontrava a caminho da Playstation 5, ou seja, das consolas de Última Geração.

Agora vimos indicar a todos os interessados que o jogo já atingiu a fase Gold ou seja, a fase de desenvolvimento está completa e o jogo encontra-se prestes a ser enviado para os retalhistas.

Neil Druckmann, co-presidente da Naughty Dog, anunciou recentemente nas suas redes sociais que The Last of Us (Parte I) já atingiu a fase Gold de desenvolvimento, ou seja, já terminou o seu ciclo de desenvolvimento e encontra-se a ser preparado para ser colocado no mercado.

Convém, por esta altura revelar que, The Last of Us Part I será lançado no próximo dia 2 de setembro de 2022 para a PlayStation 5 e não será uma mera remasterização do jogo com alguns melhoramentos. Nada disso! Será uma versão desenvolvida de raiz para a Playstation 5, o que será certamente algo extraordinário, o poder passar por todas as peripécias e desafios (físicos e emocionais) de Ellie e Joel com as capacidades da nova consola da Sony.

Este, trata-se sem dúvida alguma, de um dos melhores jogos que os jogadores (neste caso de Playstation) já puderam jogar. Nesta aventura, terão a oportunidade de revisitar um mundo desolado e destruído em que o planeta ficou, quando hordas de infetados invadiram as nossas cidades e terras e os sobreviventes enrijecidos tentam sobreviver a todo o custo.

Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada. Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal e emotiva que os levará a percorrer o país.

The Last of Us Parte I, que também receberá uma versão para PC, inclui a história completa para um jogador e a célebre prequela Left Behind, que explora os acontecimentos que mudaram para sempre as vidas de Ellie e da sua melhor amiga, Riley.

The Last of Us Parte I, já está disponível para reserva em alguns retalhistas e na PlayStation Store, chega à PlayStation 5 no próximo dia 2 de setembro de 2022.