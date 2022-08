The Last of Us Parte I recebe novo trailer de lançamento

Já em várias ocasiões referimos a iminente chegada de The Last of Us Parte I à Playstation 5 e com uma mão-cheia de novidades e melhorias.

À medida que a data de lançamento se aproxima, a Sony vai revelando mais novidades e recentemente foi disponibilizado um novo trailer de lançamento para o jogo. Venham vê-lo connosco.

Um dos melhores jogos de sempre das consolas Playstation, The Last of Us Parte I, está prestes a chegar. Com data prevista de lançamento para o próximo dia 2 de setembro, os fãs que esperam pelo regresso da aventura original de Ellie e Joel já contam os dias pelos dedos das duas mãos.

De forma a celebrar o lançamento iminente do jogo, a Sony e a Naughty Dog disponibilizaram um novo trailer que mostra como é que o videojogo maximiza a imersão dos jogadores graças às possibilidades que oferece a consola de nova geração.

Tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui ou aqui), The Last of Us Parte I para a Playstation 5 será um remake do jogo original que apresentará uma grande quantidade de melhorias.

No entanto, e tal como Neil Druckman, co-presidente da Naughty Dog, tem referido insistentemente, o jogo irá manter toda a essência, drama e emotividade do titulo original. Tratou-se de uma revisão completa do jogo, segundo Druckman, mas sem perder o seu ADN.

Entre as novidades que The Last of Us Parte I irá apresentar e que temos vindo a revelar, podemos contar com a renderização 4K a 30 fps ou 4K dinâmico a 60 fps e, o uso dos gatilhos hápticos, efeitos de disparo e áudio 3D.

Graças à capacidade brutal de processamento da PlayStation 5, o jogo apresentará uma física mais densa com a qual, por exemplo, vários objetos podem agora ser destruídos e com um maior rigor visual. Por outro lado, as cinemáticas correm de forma muito mais fluída com o decorrer do jogo.

Além disso, as animações das personagens e as suas interações com o ambiente são mais fluídas, e a IA faz com que o mundo por onde passamos seja mais realista.

Entre as novidades, de realçar a inclusão de pedidos da comunidade, incluindo um modo de morte permanente e um modo focado em velocidade, assim como novos trajes desbloqueáveis para Joel e Ellie, sem mencionar as mais de 60 opções de acessibilidade disponíveis.

The Last of Us Parte I, que também receberá uma versão para PC, inclui a história completa para um jogador de The Last of Us e a prequela Left Behind, que explora os acontecimentos que mudaram para sempre as vidas de Ellie e da sua melhor amiga, Riley.