Apple lançou o iOS 16 beta 8 para programadores

A Apple está já com o plano finalizado de apresentação dos novos diapositivos e dos respetivos sistemas operativos. Quer o iOS 19, quer o watchOS 9 são fundamentais para mostrar as novidades que a empresa vai apresentar. Nesse sentido, estes parecem estar mais adiantados que os restantes.

Hoje, a empresa de Cupertino disponibilizou uma nov a versão beta. Os sistemas estão mais afinados, quase na versão final.

iOS 16 beta 8 já está disponível

O iOS 16 beta 8, build 20A5358a, está disponível para download agora para programadores registados através da aplicação Definições.

O modo de atualizar é a mesma de sempre e levará alguns minutos para que o dispositivo receba uma versão estável e com as novidades prometidas (quase todas) no WWDC 2022.

Após uma semana do lançamento do iOS 16 beta 7, que incluiu apenas pequenas alterações e ajustes, esta versão vem também com pequenas correções de bugs de última hora e problemas de desempenho.

Internamente, a empresa mudou a maior parte do seu foco para o iOS 16.1, que provavelmente será lançado ainda neste outono.

A Apple realizará um evento especial na próxima semana, dia 7 de setembro, para revelar o iPhone 14, Apple Watch Pro, Apple Watch Series 8 e muito mais. A expectativa é que a Apple também anuncie a data de lançamento do iOS 16 durante este evento.

Se a história for um precedente, o iOS 16 provavelmente será lançado em algum momento durante a semana de 12 de setembro. Esperamos o iOS 16 RC na próxima semana após o evento.

Enquanto isso, o iPadOS 16 foi adiado para outubro. A Apple confirmou o atraso em um comunicado na semana passada, dizendo que “o iPadOS será lançado após o iOS, com a versão 16.1 numa atualização de software gratuita”.