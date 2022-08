O tempo está a mudar. As "estações do ano" parece que já só existem no calendário e a natureza tem vindo a ajustar-se ao novo mundo. Nós é que ainda saímos de casa de calções e t-shirt e afinal veio uma tempestade a meio da tarde... Estas imprevisibilidades podem ser minimizada com o recurso de aplicações. É certo que até deve ter alguma nativa, mas existem alternativas.

Conheça algumas das melhores aplicações de meteorologia disponíveis para Android e iOS.

AccuWeather: previsão do tempo

Esta é talvez uma das opções mais populares para acompanhar o estado do tempo. A vantagem desta app, além de todas as previsões, prende-se com o facto de ter disponível um sistema de alerta sempre que haja uma previsão para uma alteração do tempo repentina, como uma tempestade de verão, uma queda forte de granizo ou uma subida repentina da temperatura.

Poderá ainda adicionar várias localizações para que tenha noção do estado do tempo numa localidade para onde se desloca com frequência, ou onde está de férias.

Homepage: AccuWeather

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 [iOS]/ 4,3 [Android] Estrelas

CARROT Weather

A app CARROT Weather é uma aplicação meteorológica loucamente poderosa (e consciente da privacidade) que fornece previsões hilariantes e distorcidas.

Na loucura podemos escolher uma das cinco personalidades para a CARROT, desde o "profissional" estreito até ao "exagero" carregado de profanidades. Possivelmente vai ficar ansioso por uma chuva torrencial só para ver o que o seu robô meteorológico tem reservado para si!

RadarScope

O RadarScope é já uma app mais completa mais aprofundado do que uma app de meteorologia típica, fornecendo o tipo de informação normalmente reservado para meteorologistas e entusiastas do clima.

Para iOS só existe versão paga. Para Android existe uma versão gratuita, mas limitada.

Homepage: DTN

Preço: 9,99 € [iOS] / Gratuito [Android]

Pontuação: 4,3 [iOS] Estrelas

1Weather

Outro clássico das apps de meteorologia é a 1Weather. Tem uma enorme fiabilidade e oferece ao utilizador widgets completos, principalmente para Android.

Tem também serviço notificações que alerta para alterações bruscas do estado do tempo ou para algum fenómeno para qual pretende ser alertado, por exemplo, para a queda de neve na Serra da Estrela.