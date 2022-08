Apple lançou a beta 7 do iOS 16 e “confirma” que o iPadOS 16 está mesmo atrasado

Com alguma surpresa, a Apple acabou de lançar a sétima beta do iOS 16. Parece que este sistema operativo está maduro, pronto para chegar ao público dentro de poucos dias. Contudo, o iPad 16 beta 7 não está disponível, mas está o iPadOS 16.1 beta.

A Apple está a todo o vapor a trabalhar para não se atrasar nos sistemas que vão equipar os seus novos diapositivos.

Está lançado o iOS 16 beta 7

Depois de uma semana do lançamento do iOS 16 beta 6 está já lançada aos programadores a beta 7. Conforme podemos ver no site de programadores da empresa de Cupertino, o iOS 16 beta 7, tem a build 20A5356a.

Está disponível para os programadores registados e já não aparece o perfil "pirata" em sites já desligados. Para atualizar, como de costuma, vá a Definições, Atualização de software e, atualizem.

Neste momento, a Apple está concentrada em corrigir bugs de última hora e questões de desempenho, bem como em otimizar a duração da bateria.

De facto, a Bloomberg informou recentemente que a Apple finalizou o iOS 16 internamente e está a avançar para o desenvolvimento do iOS 16.1.

Evento Apple marcado para dia 7 de setembro?

Diz-se que a Apple está a planear um evento especial para 7 de setembro, onde anunciará o iPhone 14 e o novo hardware do Apple Watch. Também neste evento, é esperado que a Apple anuncie a data de lançamento do iOS 16, watchOS 9, e tvOS 16.

Se a história for um precedente, o iOS 16 será provavelmente lançado algures durante a semana de 12 de setembro.