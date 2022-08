iOS 16 está pronto, mas iPadOS 16 e macOS ventura… só para outubro

Estamos a poucos dias da apresentação do novo iPhone 14 e de outros dispositivos, como o Apple Watch, por exemplo. Nesse sentido, os engenheiros da empresa de Cupertino já terão terminado o desenvolvimento da versão final do iOS 16. Mas, segundo parece, o mesmo não aconteceu com outros sistemas operativos.

Segundo o analista Mark Gurman da Bloomberg, há atrasos no que toca ao software para o iPad e Mac.

Preparem os iPhones, o iOS 16 está pronto

Os engenheiros da Apple finalizaram a produção da versão oficial do iOS 16. Como relatado por Mark Gurman da Bloomberg, na sua newsletter Power On, o próximo sistema operativo para iPhone está preparado para um lançamento público, uma vez que os engenheiros entregaram a versão final na semana passada.

Não é raro a Apple lançar versões beta para programadores e "testadores" públicos de um sistema operativo que está em desenvolvimento há algumas semanas.

Como já estamos no iOS 16 beta 6 e na beta 4 pública, a Apple está a terminar o seu ciclo de testes apenas algumas semanas antes do rumor do evento de 7 de setembro - como também foi relatado pela Bloomberg.

A actualização do iOS 16.0, que os engenheiros da Apple terminaram o trabalho nesta última semana, deverá ser lançada em setembro, juntamente com o watchOS 9. Estas actualizações corresponderão com o novo hardware. As actualizações do macOS Ventura e do iPadOS, por outro lado, estão agora agendadas para outubro (após atrasos relacionados com o Stage Manager no software do iPad) para corresponderem à nova linha de hardware.

Disse Gurman.

Não haverá nenhum iPad novo ou Mac?

Tendo isto em mente, após a introdução da série iPhone 14 e dos novos modelos Apple Watch, a Apple anunciará também quando irá lançar o iOS 16, watchOS 9, e o tvOS 16 - este último não viu grandes atualizações neste ciclo beta.

O que também é interessante é que o macOS Ventura e o iPadOS 16 verão um lançamento um mês mais tarde, quando se espera que a Apple anuncie novos Macs e iPads dentro de dias.

Este será o momento perfeito para a Apple, mais uma vez, abordar os benefícios do Stage Manager e outras características de continuidade que estarão disponíveis com estes lançamentos.

O iOS 16 traz um novo ecrã de bloqueio, uma integração mais profunda do modo de focagem, novas funções para Mensagens e FaceTime, etc.

Assim, com o fecho do desenvolvimento do iOS 16, a Apple deverá já iniciar a produção do iOs 16.1. Para este outro sistema operativo, é provável que a Apple esteja a planear lançar algumas novidades ainda por apresentar.